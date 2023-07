Zełenski na linii frontu w Donbasie. „Jestem tutaj, by złożyć życzenia”

REKLAMA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę odwiedził pozycje Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy walczących na kierunku bachmuckim w Donbasie na wschodzie Ukrainy.

„Kierunek bachmucki, pozycje Sił Operacji Specjalnych. Dzisiaj jestem tutaj, by złożyć życzenia naszym wojskowym z okazji ich święta, oddać cześć ich sile” – napisał Zełenski w Telegramie.

Prezydent przekazał, że wysłuchał raportu dowódcy i rozmawiał z wojskowymi.

Szef państwa zaznaczył, że nie można opowiedzieć o szczegółach aktualnych operacji Sił Operacji Specjalnych, będzie to możliwe dopiero za jakiś czas. „Wykonywanie przez was, chłopaki, zadań dla Ukrainy jest heroiczne” – dodał.

Our Donetsk region. Already a traditional coffee talk at a filling station. Thank you to everyone who fights for Ukraine and who helps and supports! pic.twitter.com/ktviUdqaVo

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2023