Na kobiecym mundialu grają już w islamskich strojach

Meandry sportu trudno zrozumieć. Ukraińska szablistka Ołha Charłan została zdyskwalifikowana za odmowę podania ręki Rosjance Annie Smirnowej po wygranym 15:7 pojedynku w szermierczych mistrzostwach świata w Mediolanie. Co prawda, obowiązek podania ręki po walce jest określony w przepisach FIE, ale to jednak tylko savoir vivre.

Tymczasem na Mistrzostwach Świata Kobiet, Marokaka Nouhaila Benzina została pierwszą zawoalowaną zawodniczką na futbolowej imprezie tej rangi. To już jednak islamska ideologia, która została dopuszczona.

Swoją drogą piłka kobieca stała się wyjątkowo zideologizowana. Reprezentantki USA nie śpiewają hymnu swojego kraju, a nawet ostentacyjnie go bojkotują, ale za to wspierają ideologię LGBT. Na drugim biegunie wspiera się islamizm.

W meczu z Koreą Południową Marokanka Nouhaila Benzina była pierwszą piłkarką noszącą zasłonę islamską. Maroko wygrało w niedzielę z Koreą 1:0 z Koreą Południową. Zakaz zakładania islamskiej zasłony zniesiono w 2014 roku, ale dopiero teraz szlak przetarła tu 25-letnia Benzina.

FIFA zniosła zakaz noszenia zasłon w 2014 roku, ale federacje wielu krajów nadal zakazują noszenia takiego elementu stroju zawodniczki. We Francji Rada Stanu podtrzymała zakaz noszenia hidżabów, zapisany w artykule 1 Francuskiej Federacji Piłki Nożnej (FFF), uznając to za środek „właściwy i proporcjonalny”. Tam uznano, że jest to złamanie zakazu noszenia „wszelkich znaków lub strojów manifestujących przynależność polityczną, filozoficzną, religijną lub związkową”.

