Okolice wieży Eiffela strefą bezprawia. Na Polach Marsowych gwałcą

27-letnia turystka z Meksyku miała zostać zgwałcona przez 5 mężczyzn na Polach Marsowych, jednym z najbardziej reprezentatywnych miejsc Paryża. Centroprawicowi radni opozycji mówią, że „okolice wieży Eiffla to mordownia i albo potrafimy zapewnić tam bezpieczeństwo albo trzeba je zamknąć”. Taką opinię wyraził radny paryski Aurélien Véron, rzecznik grupy Changer Paris.

Okolice Wieży Eiffla są wizytówką stolicy i kraju, ale są coraz mniej bezpieczne. 27-letnia młoda kobieta miała zostać zgwałcona w nocy ze środy na czwartek przez pięciu mężczyzn na Champ-de-Mars; o czym poinformowała paryska prokuratura, potwierdzając informacje gazety „Le Parisien”. W tej sprawie zatrzymano dwie osoby, które jednak już opuściły areszt.

Młoda kobieta to turystka urodzona w Meksyku. Około pierwszej w nocy została zaatakowana przez pięciu mężczyzn. Była pijana, co często wykorzystują włóczący się w tych okolicach migranci. Ich modus operandi tych to jednak także częstowanie alkoholem. Atakują młode kobiety, które często nie znają języka i są przychylnie nastawione do „gościnnych tubylców” o wyglądzie „południowców”.

Nękane przestępczością są nie tylko Pola Marsowe, ale też np. nieodległy Plac Trocadero. Trudna sytuacja panuje w całym rejonie miasta, który przyciąga turystów, ale i tych, którzy chcą na nich żerować. Mówi się to „przestrzeń kryminogenna”.

Ostatni gwałt skłonił paryską prawicę do ponowienia wniosku o zamykanie na noc Champ-de-Mars, skoro jest to przestrzeń zbyt trudna do zabezpieczenia. Przypomniano, że we wrześniu 2022 roku zatrzymano mężczyznę po dokonanym gwałcie na Polach Marsowych na turystce narodowości filipińskiej. W lutym 2023 roku wszczęto śledztwo w sprawie gwałtu na brazylijskiej turystce u podnóża Wieży Eiffla.

Francuskie media martwią się, co może się tu dziać podczas przyszłorocznej olimpiady. Podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Paryż 2024, na Champ-de-Mars odbędą się zawody w judo i zapasach, a także w siatkówkę plażową i piłkę nożną dla niewidomych.

Źródło: AFP/ Le Parisien