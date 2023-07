Papież Franciszek apeluje do Rosji

REKLAMA

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę do Rosji o powrót do inicjatywy czarnomorskiej w sprawie zboża. Podczas spotkania z wiernymi mówił, że niszczenie zboża jest „ciężką zniewagą dla Boga”.

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych do Watykanu na południową modlitwę Anioł Pański papież powiedział: „Nie ustawajmy w modlitwie za umęczoną Ukrainę, gdzie wojna niszczy wszystko, także zboże. To jest ciężka zniewaga dla Boga, bo zboże jest jego darem, by nakarmić ludzkość”.



Następnie Franciszek podkreślił: „Wołanie milionów braci i sióstr, którzy cierpią głód wznosi się aż do nieba”.

„Kieruję apel do moich braci, do władz Federacji Rosyjskiej o wznowienie inicjatywy czarnomorskiej, by zboże można było bezpiecznie transportować” – dodał.

Papież poprosił wiernych, by towarzyszyli mu modlitwą w podróży do Portugalii na Światowe Dni Młodzieży, w którą wyrusza w środę.

„Bardzo wielu młodych ludzi ze wszystkich kontynentów doświadcza radości spotkania z Bogiem i z braćmi i są prowadzeni przez Dziewicę Maryję” – mówił.

Zaznaczył też: „Jej, jaśniejącej gwieździe chrześcijańskiej drogi, tak bardzo czczonej w Portugalii, zawierzam pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży i wszystkich młodych świata”.

Franciszek odnotował, że w niedzielę z inicjatywy ONZ obchodzone są: Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi.

„Ten pierwszy krzewi przyjaźń między narodami i kulturami, a drugi ma na celu zwalczanie zbrodni, która czyni z ludzi towar” – wskazał.

„Handel ludźmi to straszliwa rzeczywistość, która dotyczy wielu ludzi; dzieci, kobiet, pracowników , tylu wyzyskiwanych osób. Wszyscy żyją w nieludzkich warunkach i cierpią z powodu obojętności i odrzucania ze strony społeczeństwa” – przypomniał papież. Przyznał, że handel ludzi często ma obecnie miejsce na świecie. „Niech Bóg błogosławi tych, którzy angażują się w walkę z handlem ludźmi” – dodał.

Przypomniał, że 4 sierpnia miną trzy lata od katastrofalnej eksplozji w porcie w Bejrucie. Zapewnił o swojej modlitwie za ofiary i ich rodziny, „poszukujące prawdy i sprawiedliwości”. Zaapelował także o rozwiązanie złożonego kryzysu w Libanie.