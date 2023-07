Talibowie palą „niemoralne” instrumenty muzyczne

REKLAMA

W Afganistanie talibowie palą instrumenty muzyczne uznane za „niemoralne”. Ministerstwo Krzewienia Cnót i Zapobiegania Występkom przedstawiło zdjęcie, na którym grupa talibów pali sprzęt muzyczny w prowincji Herat. Zdjęcie opublikowano 29 lipca.

Stos zapłonął z polecenia owego ministerstwa „moralności”. „Promocja muzyki prowadzi do zepsucia moralnego, a granie muzyki sprowadza młodych ludzi na błędne ścieżki” – wyjaśniał Aziz al-Rahman al-Muhajir, szef Ministerstwa ds. Krzewienia Cnót i Zapobiegania Występkom z prowincji Herat.

W Afganistanie ścierają się różne kierunki islamizmu. Te najbardziej radykalne zabrały się również za regulowanie muzyki. Od czasu objęcia władzy w sierpniu 2021 r., talibowie narzucają różne przepisy mające na celu egzekwowanie ich wizji islamu.

W Heracie z dymem puszczono sprzęt muzyczny, z którego większość została zarekwirowana na salach weselnych w całym mieście, o łącznej wartości kilkuset dolarów. Spłonęła tam gitara, fisharmonia, dwa instrumenty smyczkowe i tabla (rodzaj bębna). Do tego dorzucono wzmacniacze i głośniki.

Wydaje się, że w Afganistanie powoli znowu wygrywa islam rygorystyczny. Ostatnio doszło do wykluczenia dziewcząt z wielu szkół, a także np. zamknięcia salonów kosmetycznych. Władze uznały takie zabiegi za niepotrzebne wydawanie pieniędzy…

