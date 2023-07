Turniej WTA w Warszawie bez niespodzianki. Świątek jest jednak pierwszą polską tenisistką, która wygrała w naszym kraju

REKLAMA

Zakończony w niedzielę turniej tenisowy w Warszawie był 28. imprezą rangi WTA rozgrywaną w Polsce. W tym roku Iga Świątek została pierwszą Polką, która wywalczyła tytuł w swoim kraju. Historia turniejów rozgrywanych w Polsce sięga 1995 roku, a złote lata przypadają na pierwszą dekadę XXI wieku, kiedy dzięki wysokiej puli nagród do Warszawy przyjeżdżały największe gwiazdy.

W stolicy zwyciężały wówczas m.in.: Amerykanka Venus Williams (2004), Belgijki Justine Henin (2005, 2007) i Kim Clijsters (2006) oraz Francuzka Amelie Mauresmo (2003). Przez kilka lat w Polsce były nawet dwa turnieje w sezonie – gospodarzem drugiego był Sopot.

REKLAMA

Po 2007 roku turnieje WTA w Polsce gościły mniej regularnie i w różnych miastach, a ranga imprezy spadła. Do Warszawy impreza wróciła w 2022 roku, po 12 latach. W ubiegłorocznej edycji imprezy jednak Świątek odpadła w ćwierćfinale.

W tym roku znacznie poprawiła rezultat, zostając najpierw pierwszą Polką, która w swoim kraju dotarła do finału turnieju z cyklu WTA, a następnie pierwszą z biało-czerwonych, która wywalczyła tytuł takiej imprezy u siebie. W finale wygrała z Niemką Laurą Siegemund 6:0, 6:1.

Iga Swiatek is the first N1 to win a WTA 250 since Serena Williams in 2013. Duo. pic.twitter.com/Mru9DzXP5a

— Serena's snatched wig (@Danidilo2) July 30, 2023