Ze względu na bandytyzm francuskie kina ograniczają seanse [VIDEO]

REKLAMA

Kinematografia pada kolejną ofiarą wzrostu przestępczości i odcywilizowanych band młodzieżowych z przedmieść. W Nicei 27 lipca podczas seansu nocnego filmu „Les Déguns 2” wybuchła ogólna bójka.

W internecie pojawił się film z tych zajść. Do końca nie wiadomo o co chodzi, ale wszystko zaczęło się od chamskiego zachowania jednej z grup widzów. Doszło do gwałtownej bójki, która doprowadziła do interwencji policji.

REKLAMA

Obrazy z filmiku mówią same za siebie. Pokazują dwie walczące grupy „młodzieży”. Kierownictwo kina musiało przerwać seans, zapalić światło i ewakuować salę. Wezwano policję, która już jednak przybyła po bójce.

Dyrektor kina mówi, że takie akty przemocy mają miejsce już od 2018 roku. Aby nie dopuścić do powtórzenia się takich scen, dyrekcja kina podjęła decyzję o likwidacji seansów kinowych o godzinie 22:00. Ciekawe, co będzie w tym kraju następną ofiarą chuligaństwa i stref bezprawia?

Takie scenki jak ta w kinie Pathé Lingostière w Nicei to codzienność życia wielkomiejskiego. Dodajmy, że tym razem nie chodziło nawet o porachunki narkotykowe, ale zwykłą „rozrywkę” i zapewne o rywalizację podmiejskich band.

Imaginez… Vous amenez vos gamins au cinéma et vous vous retrouvez avec ça. Bagarre générale au cinéma Pathé de #Nice06 Lingostière. La décivilisation partout et tout le temps. ⤵️ pic.twitter.com/r9RgK1tJeu — Philippe Vardon (@P_Vardon) July 28, 2023

Źródło: Valeurs