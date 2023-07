Izrael. Dewastowane kościoły, zniszczona figura Chrystusa, zbezczeszczony cmentarz protestancki

REKLAMA

W Izraelu nasila się w ostatnich miesiącach przemoc wobec chrześcijan. Pojawiły się akty zastraszania, gróźb i przemocy wobec chrześcijan w Ziemi Świętej. Zdewastowano kościoły, zniszczono pomnik Jezusa Chrystusa, zbezczeszczono protestancki cmentarz, a ostatnio żydowscy ekstremiści próbowali okupować kościoły w mieście Hajfa.

Żydowscy ekstremiści religijni stanowią mniejszość, ale prowokują sprowokowanie eksplozji przemocy w Ziemi Świętej.

„To coś nowego, naprawdę (…), rok temu mówiłbym coś zupełnie innego” – wskazuje biskup pomocniczy w patriarchacie Jerozolimy, Rafik Nahra, o sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej. Jak podkreśla, chodzi o incydenty, które nasiliły się w ostatnich miesiącach. Opluwanie wyznawców Chrystusa, agresywne graffiti, akty wandalizmu, jakie dotknęły np. protestanckiego cmentarza lub maronickiego kościoła.

W Hajfie członkowie sekty ortodoksów judaistycznych zakłócali modlitwy w kościele karmelitańskim, bowiem ich rabin uważa, że tam leży pochowany prorok Elizeusz. O trudnej sytuacji mówił również w wywiadzie dla Radia Watykańskiego łaciński patriarcha Jerozolimy, abp Pierbattista Pizzaballa:

„Nie chcemy ochrony, chcemy gwarancji, chcemy praw, chcemy żyć jako wolni obywatele w demokratycznym państwie. (…) Ze strony rządu, muszę powiedzieć, poświęca się temu mniej uwagi, może dlatego, że teraz mają inne priorytety, nie wiem… Prezydent państwa Izrael pozostaje jednak bardzo aktywny, bardzo wyraźnie wypowiadał się publicznie przeciwko wszystkim atakom. (…) obecne władze stworzyły klimat (…) bardzo silnego napięcia w kraju i wyraźnie mówi się o żydowskiej supremacji, a wszystko to z pewnością może mieć pośredni wpływ”.

Wzrost takich zjawisk dotyczy rejonu Jerozolimy, zwłaszcza Starego Miasta. „To nie przypadek, że legitymizacja dyskryminacji i przemocy w obecnym izraelskim środowisku politycznym przekłada się również na akty nienawiści i przemocy wobec wspólnoty chrześcijańskiej” – powiedział kustosz Ziemi Świętej ks. Francesco Patton. Wezwał rząd Izraela do zagwarantowania bezpieczeństwa różnym społecznościom i mniejszościom religijnym.

ISRAEL

This summer, Zionist terrorists stormed Stella Maris, Haifa and invaded the sanctuary as part of a wider campaign of intimidation against Catholics pic.twitter.com/fAWHHdSbS3

— Catholic Arena (@CatholicArena) July 28, 2023