Kobiety Konfederacji reagują na szkalujący je artykuł Krytyki Politycznej

„Konfederatki to patriarchalni kolesie w spódnicach” – pisze o kobietach z Konfederacji Paulina Januszewska na łamach Krytyki Politycznej. Przedstawicielki prawicowej koalicji odniosły się do szkalującego je artykułu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W mediach od dłuższego czasu trwa kampania mająca odciągnąć kobiety od głosowania na Konfederację. Przedstawicielki prawicy są notorycznie atakowane i obrażane.

Kolejny atak na panie o prawicowych poglądach przypuściła Paulina Januszewska z Krytyki Politycznej, nazywając kobiety z Konfederacji „patriarchalnymi kolesiami w spódnicach”.

Do artykułu lewicowej redaktor zdążyły się już odnieść przedstawicielki prawicowej koalicji.

„Krytyka Polityczna napisała artykuł ilustrując go zdjęciem z I Kongresu Kobiet Wolności i Niepodległości. Wiecie ile jest informacji o Kongresie i istotnych, merytorycznych prelekcjach, które się na nim odbywały? ZERO ❌ Nic. Ani słowa. Jest za to sporo o… faszyzmie” – napisała na Twitterze Klaudia Domagała z Nowej Nadziei, inicjatorka Zespołu Parlamentarnego ds. Opieki Okołoporodowej i prezes Fundacji Kobiety Wolności i Niepodległości.

„W tych czasach wartości prorodzinne chyba każdemu dziennikarzowi kojarzą się z kobietami, które nie chcą mieć nic do powiedzenia i nie robią nic poza gotowaniem i sprzątaniem. Jeżeli prorodzinność i ochrona najmłodszych to patriarchat to od dziś proszę mnie nazywać tradwife…” – napisała z kolei Liza Przybylska, wiceprezes Nowej Nadziei na Warmii i prezes młodzieżówki Młodzi dla Wolności.

Jeżeli prorodzinność i ochrona najmłodszych to patriarchat to od dziś proszę mnie nazywać tradwife… https://t.co/I1Fw5bnCsk — Liza Przybylska (@liza_przybylska) July 31, 2023