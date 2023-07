Trzecia Droga na skraju rozpadu. Sejm wreszcie bez PSL-u?

REKLAMA

Wiele wskazuje na to, że koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego rozpadnie się na dniach. Będzie to oznaczało, że ludowcy i ludzie Szymona Hołowni będą zagrożeni niedostaniem się do Sejmu przyszłej kadencji.

„Trzecia Droga – sojusz Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni, jest u progu rozpadu. Jak ustalił reporter RMF FM, w sobotę podczas Rady Naczelnej ludowcy zdecydują najpewniej o starcie w wyborach pod własnym szyldem. Oznaczałoby to walkę o przekroczenie 5-procentowego, a nie 8-procentowego progu wyborczego” – podaje serwis Rmf24.pl.

Obecnie trwają negocjacje przedwyborcze obu partii, ale z informacji pozyskanych przez RMF FM wynika, że nie idą one zbyt dobrze.

Jeśli ludowcy i ludzie Hołowni rzeczywiście pójdą do wyborów osobno, może się to skończyć walką o przetrwanie obu stronnictw.

Z najnowszego badania Social Changes dla portalu wPolityce.pl wynika, że jeśli Polska 2050 i PSL startowałyby oddzielnie, to ta pierwsza partia mogłaby liczyć w wyborach na 5 proc. poparcia, czyli na progu wejścia do Sejmu, a ta druga na zaledwie 2 proc., czyli poniżej progu.

Hołownia: Pójdziemy jako koalicja

Mimo pogłosek, że PSL chce się odłączyć od Trzeciej Drogi, Szymon Hołowni powiedział podczas poniedziałkowej konferencji, że do wyborów idzie z ludowcami.

– Chcę dzisiaj jasno i wyraźnie powiedzieć i chcę, żeby to wybrzmiało: do tych wyborów idziemy trzecią drogą, razem z naszym koalicjantem, PSL i gotowi jesteśmy do tego, żeby w pełni wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań, które wspólnie podjęliśmy, podpisując umowę koalicyjną. To oznacza że do wyborów idziemy jako koalicyjny komitet wyborczy z progiem 8 proc. – stwierdził.