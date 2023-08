Białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń. MSZ reaguje. „Kolejny element eskalacji napięcia”

REKLAMA

W związku z naruszeniem we wtorek polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa białoruskie śmigłowce, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w trybie natychmiastowym wezwana została chargé d’affaires Ambasady Białorusi – poinformował resort dyplomacji.

We wtorek rano radio RMF FM poinformowało o lotach białoruskich śmigłowców w rejonie Białowieży (woj. podlaskie) przy granicy polsko–białoruskiej. MON twierdził rano, że nic takiego nie miało miejsca, ale po południu się okazało, że jednak naruszenie miało miejsce i było znaczne.

REKLAMA

„W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej RP przez dwa białoruskie śmigłowce w dniu 1 sierpnia 2023 roku, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w trybie natychmiastowym wezwana została Chargé d’affaires Ambasady Białorusi” – poinformował we wtorek wieczorem w komunikacie resort dyplomacji.

Ciekawa historia. Od rana napływają informacje o dwóch białoruskich śmigłowcach nad Białowieżą. Budziło to wątpliwości. Pojawiło się jednak więcej zdjęć, które jednoznacznie wskazują na demonstracyjny przelot BY Mi-24 i Mi-8 nad ter. Polski. MON zaprzecza "to nie miało miejsca". pic.twitter.com/SSyCENqx8k

— SluzbyiObywatel.pl (@SluzbyiObywatel) August 1, 2023