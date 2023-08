„Dożywocie” dla morderczej matki z obsesją na punkcie apokalipsy

REKLAMA

Lori Vallow jest ogarnięta obsesją na punkcie zbliżającego się końca świata. Zamiast się jednak w obliczu apokalipsy modlić (zbyt religijna nie była), postanowiła „działać”, ale przełożyło się to na serię nieszczęść jej dzieci. Postanowiła je uśmiercić jeszcze przed „zagładą świata”.

Jeszcze w maju sąd uznał ją za winną śmierci 16-letniej córki Tylee Ryan i adoptowanego syna Joshuy „JJ” Vallowa, lat 7. W poniedziałek 31 lipca, usłyszała wyrok i jest to dożywotnie więzienie.



Sędzia z Idaho skazał Lori Vallow na trzy łączne wyroki dożywocia, biorąc pod uwagę uwagę skalę i bezsens jej zbrodni. Na wyrok oczekuje jeszcze jej piąty mąż Chad Daybell. To autor kilku wydanych własnym nakładem „powieści apokaliptycznych”, który zaraził żonę przewidywaniami rychłego końca świata.

Pan Daybell ma podobne zarzuty, w tym jeszcze zabójstwo swojej pierwszej żony Tammy. Para trafiła na pierwsze strony gazet pod koniec 2019 roku po zniknięciu ich dzieci. Małżonkowie nie zgłosili oficjalnie ich zaginięcia. W czerwcu 2020 roku znaleziono ciała dzieci na terenie należącym do Daybella w Idaho.

Śledztwo ujawniło również, że kilka osób powiązanych z parą zmarło w ostatnich latach. Wśród nich jest była żona Chada Daybella, Tammy, która zmarła w październiku 2019 roku, na kilka tygodni przed przeprowadzką pary na Hawaje. Jej pozornie naturalna śmierć została później uznana za morderstwo.

Matka rodziny twierdziłą, że ​​jest boginią odpowiedzialną za przygotowanie Paruzji i może komunikować się z aniołami. Historia tej pary była już tematem serialu dokumentalnego wyprodukowanego przez Netflix – „Nasza mordercza matka”. Lori Vallow została wychowana w rodzinie mormonów, podobnie jej ostatni mąż Daybell.

Lori Vallow Daybell sentenced to life in prison without parole#LoriVallow #LoriVallowDaybell pic.twitter.com/Ue29xyDr7N

— Crime With Bobby (@crimewithbobby) August 1, 2023