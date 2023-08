„Gazprom” odnotował rekordowy przesył gazu do Chin

REKLAMA

31 lipca rosyjski koncern Gazprom pochwalił się pobiciem dziennego rekordu dostaw gazu rurociągiem „Siła Syberii” do Chin. Informacja ma pokazywać, że Rosja specjalnie nie cierpi z pozbawienia się runku Europy i potrafi sobie to zrekompensować.

Gazprom ogłosił na „Telegramie”, że „31 lipca dostawy rosyjskiego gazu przez gazociąg Siła Syberii kolejny raz przekroczyły dzienne zobowiązania umowne. Gazprom dostarczył wszystkie wymagane ilości i ustanowił nowy historyczny rekord dziennych dostaw gazu do Chin”.

REKLAMA

Odbiorcą rosyjskiego gazu jest chiński koncern CNPC, z którym Moskwa ma podpisaną umowę długoterminową. „Siła Syberii” to główny gazociąg łączący Rosję z Chinami. Ma około trzech tysięcy kilometrów długości.

Pierwszy gaz popłynął przez niego ze złoża w Jakucji pod koniec 2019 roku. Trzy lata później podłączono do niego nowe pola w obwodzie irkuckim. W ubiegłym roku Gazprom dostarczył przez „Siłę Syberii” do Chin 15,4 mld m sześc. W tym roku zaplanowano dostawę 22 mld m3., a do 2025 roku zakłada się zwiększenie wolumenu dostarczanego gazu do 38 mld m sześc. rocznie.

Po załamaniu się eksportu do krajów europejskich, Moskwa chce budować drugą nitkę gazociągu o nazwie „Siła Syberii-2”. Ma prowadzić przez Mongolię, a jego przepustowość wyniesie 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.

Źródło: RIA Novosti