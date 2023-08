Kolejny atak dronów w Moskwie. Rosyjski MON: Atak terrorystyczny kijowskiego reżimu [VIDEO]

REKLAMA

W nocy z poniedziałku na wtorek miał miejsce kolejny atak dronów w stolicy Federacji Rosyjskiej – Moskwie. Tym razem zaatakowany został kompleks biurowców.

O wydarzeniu poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych mer Moskwy Siergiej Sobianin. Samorządowiec napisał na Telegramie, że kilka dronów próbowało wlecieć do stolicy Federacji Rosyjskiej, ale zostały zestrzelone przez systemy obrony powietrznej.

Jeden z dronów wleciał do Moskwy i uderzył w wieżowiec należący do kompleksu biurowego w centrum biznesowym miasta. Co ciekawe, ten sam budynek ucierpiał podczas ostatniego ataku dronów w nocy z soboty na niedzielę.

Uszkodzeniu uległa szklana elewacja o powierzchni 150 metrów kwadratowych na dwudziestym pierwszym piętrze. W wyniku ataku nikt nie ucierpiał.

Na dwudziestym pierwszym piętrze budynku, w który uderzył dron, znajdują się biura rosyjskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego.

Rosyjski MON, cytowany przez agencję Interfax, podaje że „w nocy 1 sierpnia udaremniona została próba ataku terrorystycznego kijowskiego reżimu bezzałogowymi statkami powietrznymi na obiekty w Moskwie i obwodzie moskiewskim”.

Resort obrony Federacji Rosyjskiej informuje, że dwa drony zostały zestrzelone nad obwodami odincowskim i narofomińskim, a jeden rzeczywiście przedarł się do miasta.

⚡ A drone attacked the Moscow City centre again, – Russian media.

Smoke can be seen near one of the towers. Video from social media. pic.twitter.com/kSVJ30ZhDM

— FLASH (@Flash_news_ua) August 1, 2023