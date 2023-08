Mieszkania na poddaszu – czy to się opłaca?

Przeszukując ogłoszenia o sprzedaży mieszkań, co jakiś czas można spotkać się z propozycjami lokali na poddaszach. Osoby oferujące zachęcają do ich kupna, zachęcając chociażby widokami z okien, opcją korzystania ze skosów lub większą powierzchnią wyliczoną po podłodze. Mieszkanie na poddaszu ma wiele zalet, o których mogłeś nigdy nie pomyśleć.

Plusy mieszkań na poddaszu

Z pewnością jedna z najważniejszych zalet mieszkania na poddaszu to jego większa powierzchnia niż powierzchnia użytkowa liczona zgodnie z przepisami. To sprawia, że lokal jest znacznie przestronniejszy, a obszar pod skosami zwykle możemy zagospodarować funkcjonalnie. Dzięki temu powstają tam niezwykle pakowne składziki, które nie ograniczają powierzchni użytkowej mieszkania, a umożliwiają składowanie naprawdę sporej ilości rzeczy. W serwisie ogloszenia24m znajdziesz najnowsze oferty sprzedaży nieruchomości https://www.ogloszenia24m.pl/nieruchomosci/ w najlepszych cenach, możesz także dodać ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości za darmo.

Mieszkanie na poddaszu wady i zalety

Mieszkania na strychu charakteryzują się stosunkowo atrakcyjną ceną. Cenę mieszkania na poddaszu z rynku wtórnego liczy się na podstawie powierzchni użytkowej, a nie kwadratury po podłodze, co sprawia, iż w cenie lokalu o powierzchni 50m2 mamy lokal o takiej powierzchni użytkowej, ale posiadający powierzchnię kilku dodatkowych metrów po podłodze. Również mieszkania na poddaszu są oferowane przez firmy deweloperskie taniej niż mieszkania na dolnych kondygnacjach, tym bardziej jeśli jest to element mieszkania dwukondygnacyjnego. To ważna cecha dla każdego, kto dysponuje napiętym budżetem i chce kupić mieszkanie z jak największą przestrzenią.

Czy mieszkanie na poddaszu jest zimne

Kolejną znaczącą korzyścią większości mieszkań na poddaszu jest mniejsza grupa sąsiadów. Żyjąc na poddaszu raczej nie sąsiadujemy z nikim nad naszymi głowami, dzięki czemu nie słyszymy odgłosów tupania czy imprezy piętro wyżej. W zależności od lokalizacji, z okien mieszkania na poddaszu możemy mieć piękny widok na panoramę miasta.

Część mieszkań strychowych przyciąga nie tylko dodatkową, atrakcyjną przestrzenią pod skosami, ale też niebanalnym wystrojem. Gdy mieszkanie strychowe położone jest w starej kamienicy, to wysokość pomimo skosów w centralnej partii poddasza jest wystarczająco duża, aby zrobić antresolę lub bez przeszkód zagospodarować mieszkanie w stylu Loft. Tego rodzaju niestandardowe pomieszczenia mają wręcz nieskończone możliwości adaptacyjne, dzięki czemu można w nich stworzyć prawdziwe perełki architektoniczne. Więcej porad na www.ogloszenia24m.pl codziennie najnowsze oferty.

Według opinii wielu osób istotną cechą mieszkań na poddaszu jest ich korzystne doświetlenie. Przez okna dachowe wpada do wnętrza znacznie więcej światła niż przez okna w ścianach pionowych.