Nagranie z „demonem” ma 26 milionów wyświetleń [VIDEO]

Hitem TikToka stało się nagranie z „demonem”. Wideo ma 26 milionów wejść, a jego autorka mówi w wywiadzie: „Straumatyzowałam połowę TikToka”.

32-letnia Brenda Gonzalez z Panamy opublikowała na TikToku nagranie, na którym widać (a przynajmniej tak może się wydawać) przerażającą czarną istotę z długimi włosami, która jakby czołga się po plaży.

Postać ta się porusza i przemieszcza. Komentujący nagranie użytkownicy serwisu społecznościowego okrzyknęli tego upiora mianem „demona”.

Jednak w dalszej części nagrania wyjaśnia się tajemnica potwora. Okazuje się, że jest to umorusany i przemoczony pies.

W dodatku psiak – czteroletnia suczka Lolita – należy do autorki nagrania, Brendy.

– Można powiedzieć, że na plaży pokazuje swoje szalone oblicze. Lola to inteligentny pies, zna wiele sztuczek i jest bardzo grzeczna. Jednak na piasku zamienia się w małego demona — mówi Panamka w wywiadzie dla portalu Need to Know.



– Myślałam, że po prostu wrzucam zabawny filmik. Skończyło się na tym, że straumatyzowałam połowę TikToka — zażartowała Brenda.

Na ten moment film udostępniony przez 32-latkę ma ponad 26 milionów odsłon i kilka milionów polubień.