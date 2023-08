Sommer o Powstaniu Warszawskim: Nikt za to nigdy nie odpowiedział

REKLAMA

Redaktor naczelny Najwyższego Czasu!, Tomasz Sommer, w gorzkich słowach poruszył na Twitterze temat rocznicy Powstania Warszawskiego. Publicysta przypomniał, że za tę tragedię nikt nie został rozliczony.

Dziś wypada 79. rocznica Powstania Warszawskiego. W obchodach tego dnia udział wezmą przedstawiciele władz państwowych, powstańców i mieszkańców stolicy.

REKLAMA

Powstanie jest bardzo różnie oceniane przez historyków i publicystów. Na prawicy decyzja o rozpoczęciu powstania jest krytykowana, a sam zryw uważa się za wielką klęskę.

Temat powstania w swoich mediach społecznościowych w rocznicę poruszył redaktor naczelny Najwyższego Czasu! – Tomasz Sommer.

„Dziś kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Poszli nasi w bój bez broni. Bo ktoś u władzy pomyślał, że „jakoś to będzie”. Skończyło się hekatombą ludności i zagładą miasta. I nikt za to nigdy nie odpowiedział. Ani niemieccy mordercy ani polscy mocodawcy” – napisał na Twitterze publicysta.

Dziś kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Poszli nasi w bój bez broni. Bo ktoś u władzy pomyślał, że „jakoś to będzie”. Skończyło się hekatombą ludności i zagładą miasta. I nikt za to nigdy nie odpowiedział. Ani niemieccy mordercy ani polscy mocodawcy. — Tomasz Sommer (@1972tomek) August 1, 2023

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące.

W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.