Starcia między hinduistami i muzułmanami w pobliżu stolicy Indii. Są zabici [VIDEO]

W Indiach w pobliżu New Delhi zginęły co najmniej cztery osoby. To efekt gwałtownych starć między hinduistami i muzułmanami w pobliżu stolicy, o czym informuje 1 sierpnia indyjska policja.

Zajścia miały się zacząć 31 lipca od obrzucenia kamieniami hinduskiej procesji religijnej i podpalenia aut jej uczestników. Procesja odbywała się w dzielnicy Nuh o przewadze muzułmanów, leżącej 75 km na południe od stolicy.

„Do tej pory zginęły trzy osoby, w tym dwóch policjantów” – powiedział rzecznik policji Krishan Kumar, dodając, że sytuacja jest już pod kontrolą. Władze wysłały na miejsce setki oddziałów policji i zamknęły też mobilny internet w niektórych częściach stanu Haryana.

Czwarta osoba zginęła w odwetowym ataku na meczet, którego dokonali z kolei hinduiści w sąsiednim mieście Gurugram (dawniej Gurgaon). Premier stanu Haryana, Manohar Lal Khattar, zaapelował do obywateli o zachowanie spokoju. Dodał, że sprawcy zamieszek zostaną złapani i ukarani „bez względu na koszty”.

Wybuch międzyreligijnych zamieszek, niektórzy upatrują w polityce nacjonalistycznego rządu premiera Narendry Modiego, którego partia rządzi od 2014 roku. Od tego czasu epizody waśnie na tle religijnym powtarzają się dość często. W 2020 roku w zamieszkach religijnych w New Delhi zginęły 53 osoby. W Indiach muzułmańska „mniejszość” stanowi bagatela, około 200 milionów ludzi.

Źródło: AFP