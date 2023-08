Tajna misja szefa Mossadu. Szef izraelskiego wywiadu w Białym Domu

REKLAMA

Szef izraelskiego wywiadu David Barnea potajemnie odbył w Białym Domu poufne rozmowy na temat dążeń USA do zawarcia porozumienia z Arabią Saudyjską – podał w poniedziałek portal Axios. Według doniesień, w zamian za normalizację stosunków z Izraelem, Rijad domaga się od USA m.in. gwarancji bezpieczeństwa.

Według Axios, Barnea odbył rozmowy z dyrektorem CIA Billem Burnsem i doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Jake’iem Sullivanem przed podróżą tego drugiego do Arabii Saudyjskiej. Głównym tematem miały być starania USA o doprowadzenie do normalizacji stosunków Izraela z Arabią. W ubiegłym tygodniu Sullivan spotkał się w tej sprawie z saudyjskim następcą tronu księciem Mohamedem ibn Salmanem.

Publicysta „New York Times” Thomas Friedman przekazał wcześniej, że prezydent USA Joe Biden stara się doprowadzić do historycznego porozumienia między tymi państwami, za co Saudowie domagają się od Waszyngtonu gwarancji bezpieczeństwa na poziomie tych dawanych sojusznikom w NATO oraz pomoc w rozwoju cywilnej energetyki jądrowej. Rijad chce też, by Izrael poczynił ustępstwa wobec Palestyńczyków i zachował możliwość rozwiązania konfliktu w oparciu o dwa państwa.

Według „NYT”, choć Biden nie podjął jeszcze ostatecznie decyzji, czy zgodzić się na saudyjskie postulaty, to „dał zielone światło” na rozpoczęcie rozmów w tej sprawie. Axios donosi, że Biały Dom chce doprowadzić do takiego układu jeszcze w tym roku.

„Kontynuujemy wspieranie normalizacji z Izraelem, w tym z Arabią Saudyjską i oczywiście nadal rozmawiamy z naszymi regionalnymi partnerami o tym, jak możemy poczynić więcej postępów” – powiedział cytowany przez portal rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.

(PAP)