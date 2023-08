Wypadek samochodu z migrantami. Nie żyje dziecko

REKLAMA

Samochód przewożący siedmiu migrantów uległ we wtorek rano wypadkowi na autostradzie ok. 65 km na południe od Budapesztu – poinformowała węgierska policja. W wypadku zginęło dziecko, a pięć osób zostało rannych.

Do wypadku doszło na autostradzie M5 w kierunku Budapesztu w pobliżu miasta Lajosmizse.

W samochodzie na rumuńskich numerach rejestracyjnych, który był prowadzony przez mołdawskiego przemytnika, znajdowało się siedmiu migrantów – podała policja.

Pojazd z nieznanych przyczyn wypadł z drogi, zjeżdżając do rowu około godz. 6 rano. Do zakończenia prac ratunkowych i technicznych, odcinek autostrady, gdzie doszło do wypadku, pozostaje częściowo zamknięty.