Ordo Iuris wyrzucone ze swojej siedziby. „Musimy walczyć o nasze prawa”

REKLAMA

„Instytut Ordo Iuris stanie wobec widma utraty możliwości spokojnej pracy w swej siedzibie” – informuje prezes instytutu Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski.

„W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, zarządzająca tym historycznym miejscem Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego postanowiła bezprawnie, sprzecznie z zawartymi umowami, usunąć nas ze względu na dbałość o swój wizerunek również poprzez odpowiedni nabór najemców” – przekazuje prezes instytutu Ordo Iuris.

REKLAMA

Według Kwaśniewskiego Ordo Iuris będzie musiało walczyć o to, by móc dalej działać w nieskrępowany sposób w swojej dotychczasowej siedzibie.

Prezes instytutu podkreśla, że Ordo Iuris wywiązywało się terminowo ze wszystkich płatności, a mimo to „otrzymał cios od Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego”, która zarządza powierzonym jej przez Skarb Państwa warszawskim budynkiem PAST.

Kwaśniewski uważa, że możliwość dalszego użytkowania budynku PAST, to dla Ordo Iuris gwarancja spokojnej pracy oraz spokoju dla rodzin pracowników.

„Międzynarodowe fundusze inwestycyjne, które są właścicielami znacznej części powierzchni biurowej w Warszawie, nie chcą wynajmować powierzchni Instytutowi Ordo Iuris. Jeżeli stracimy lokal w PAST, nasza działalność stanie pod znakiem zapytania. Dlatego musimy walczyć o nasze prawa i o wypełnienie zawartej z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego umowy najmu” – tłumaczy prezes instytutu.

„To co można zrobić już dziś, to prosty telefon lub e-mail w naszej sprawie do Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego (numer telefonu: 22 620 12 80 lub 22 624 14 77; adres e-mail: [email protected]) i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (numer telefonu: 22 620 12 85 lub 22 620 12 87; adres e-mail: [email protected]) z żądaniem honorowania zawartych z nami umów. Wiem, że nie jesteśmy osamotnieni. Wierzę także, że obie te organizacje powinny zrozumieć, jak wielki błąd popełniają, usiłując bezprawnie wyrzucić nas z lokalu, który wynajęliśmy aż do 2033 roku!” – dodaje Kwaśniewski.