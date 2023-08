Rekordowa liczba migrantów zbliża się do granic USA

REKLAMA

Panama poda, że do tej pory ponad 248 000 migrantów przekroczyło w tym roku lasy deszczowe Darien na granicy panamsko-kolumbijskiej. Bije to wszystkie rekordy całego roku 2022. Dane te przedstawiła wicedyrektor ministerstwa ds. migracji w Panamie Maria Isabel Saravia.

Od początku roku do tego kraju przybyło o 617 osób więcej niż przez 12 miesięcy 2022 roku. Ponad połowa, około 137 000, to Wenezuelczycy, a następnie są to Ekwadorczycy i Haitańczycy, po ponad 34 000 osób dla każdej z tych narodowości.

Są też migranci azjatyccy. Wyróżnia się tu około 10 500 Chińczyków, a wśród Afrykanów ponad 1000 to Kameruńczycy. Z tej liczb 21% to dzieci i młodzież. Docelowym kierunkiem tego pochodu są USA.

Migranci z Ameryki Południowej próbujący przedostać się do Stanów Zjednoczonych przez Amerykę Środkową przekraczają naturalną granicę rzeki Darien o długości 266 km. To wyjątkowo niebezpieczny szlak, z dzikimi zwierzętami, groźną przyrodą, pasożytami, wartkimi rzekami, itd. Najbardziej niebezpieczne bywają jednak gangi, które po drodze wymuszają za przejście i przewodnictwo haracze.

Stany Zjednoczone ostrzegały kilka miesięcy temu, że nie pozwolą na wjazd na swoje terytorium osobom, które nielegalnie wjechały do ​​Panamy. To jednak nikogo nie odstrasza. Według panamskiego MSW Juana Manuela Pino liczba migrantów przekraczających Darién może w tym roku osiągnąć w tym tempie liczbę 400 tys.

Źródło: AFP