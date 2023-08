Sprawa Mariki. Zastępca szefa Prokuratury Poznań-Stare Miasto został odwołany

REKLAMA

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował w środę, że podjął decyzję o odwołaniu zastępcy szefa Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto. Chodzi o sprawę Mariki. Jak podkreślał Ziobro, w tej sprawie „doszło do rażących błędów skutkujących wątpliwą kwalifikacją prawną”.

Marika M. została skazana przez sąd na trzy lata więzienia za usiłowanie rozboju. Do czynu, za który ją skazano, doszło w sierpniu 2020 r. w Poznaniu, gdy odbywała się manifestacja osób LGBT. Marika M. wspólnie z innymi osobami usiłowała wyrwać jednej z uczestniczek manifestacji tęczową torbę.

14 lipca prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że postanowił o zarządzeniu przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności Mariki M. Decyzja zapadła po wniosku Instytutu Ordo Iuris w tej sprawie. Jednocześnie, jak poinformował 15 lipca Instytut Ordo Iuris, do prezydenta Andrzeja Dudy został złożony wniosek o ułaskawienie kobiety. Ziobro zapowiedział też, że złoży w sprawie Mariki skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.

W środę Zbigniew Ziobro przekazał na konferencji informacje o decyzjach personalnych w związku ze sprawą Mariki M. w Prokuraturze Rejonowej Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. „Podjąłem decyzję o odwołaniu z funkcji zastępcy szefa prokuratury rejonowej aktualnie pełniącej tę funkcję pani prokurator” – poinformował.

„Dlaczego została odwołana zastępca szefa prokuratury rejonowej? Dlatego, że odpowiedzialność jest adekwatna do zadań, jakie spoczywały na pani prokurator” – mówił prokurator generalny. „To właśnie pani prokurator, jako zastępca szefa Prokuratury Rejonowej, była zobowiązana wobec swego nadzoru czuwać nad prawidłowym biegiem tego postępowania, również kwalifikacją prawną czynu, jak też i wnioskami, co do kary, które miałyby być składane przed sądem” – dodał.

Jak podkreślał Ziobro, „w tym postępowaniu – z całą pewnością – pani prokurator nie stanęła na wysokości zadania. Doszło do rażących błędów skutkujących wątpliwą kwalifikacją prawną, zupełnie nieadekwatną reakcją karną na zachowanie naganne, godne potępienia i wymagające ukarania, ale w sposób adekwatny” – podkreślił.

„Nie może być zgody na to, żeby przyczyny ideologiczne i światopoglądowe decydowały o tym, jak są oceniane poszczególne czyny i karani są sprawcy tychże przestępstw” – wskazywał Ziobro. „Nie może być zasady znanej z bolszewickich czasów: 'dajcie mi człowieka, a paragraf znajdę’. Tutaj tego rodzaju myślenie, niestety, jako żywo przychodzi do głowy, jak patrzymy na tę oto historię” – dodał.

W tym kontekście Ziobro zapowiedział, że będzie stanowczo domagał się, aby ideologia polityka i partyjne poglądy nie wkraczały do sądów. „W Polsce nie powinno być miejsca na politykę w sądach, a ta polityka niestety jest w sądach coraz bardziej powszechna” – ocenił.

Obecny na konferencji prasowej prokurator Prokuratury Krajowej Tomasz Szafrański odniósł się też do samego wyroku sądu wobec Mariki i współsprawcy. Jego zdaniem sąd popełnił przy rozstrzyganiu tej sprawy rażące błędy logiczne. „Ocena tego wyroku musi prowadzić do wniosku: błąd na błędzie, a argumentacja jednostronna, ukierunkowana na wspieranie tezy o tym, jacy oskarżeni są źli i groźni, a nie na wykazanie jakiego rodzaju karygodne, poważne przestępstwo popełnili” – powiedział.