Strach się bać. Rzut oka wystarczy, by policjant wlepił kilka tysięcy złotych mandatu

3 tys. złotych kary za złe opony – tyle może kierowcy wlepić policjant, zatrzymując go podczas kontroli drogowej. Jednak nie tylko stan kół może uszczuplić stan konta prowadzącego pojazd. Lista rzeczy, do których może się przyczepić tzw. „krawężnik” jest długa, a taryfikator kar przeraża.

Nawet do 3 tys. złotych może wynieść kara, którą kierowcy może wlepić policja podczas kontroli drogowej. Do tego dochodzi oczywiście groźba zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

Aby dostać taką karę, kierujący pojazdem nie musi nawet przekroczyć prędkości lub stwarzać zagrożenia na drodze. Wystarczy, że jego samochód będzie miał kilka wad.

Prawo do wręczania takich mandatów daje polskim „krawężnikom” artykuł 97 k.w. W sumie istnieje kilkanaście wad technicznych, z powodu których kierowców można rabować z kwot tego rzędu.

Mowa tu m.in. o wymienionych wcześniej oponach. Policjanci mogą również ukarać kierowcę za wycieki płynu chłodzącego, paliwa czy oleju.

– Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, (art. 66 ust.1 pkt 1 i 5) każdy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę – powiedział w rozmowie z portalem dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

– Opony to kluczowy element bezpiecznej jazdy, stąd funkcjonariusze podczas kontroli drogowej zwracają szczególną uwagę na ich stan. Zwłaszcza teraz w okresie wakacyjnych podróży. W przypadku wykrycia nieprawidłowości oprócz zatrzymania dowodu rejestracyjnego kierowca, który ewidentnie zaniedbał obsługę swojego samochodu musi liczyć się z mandatem do 3 tys. zł. Taki sam finał może mieć kontrola jeśli światła posiadają poważne uszkodzenia, bądź usterki niemożliwe do usunięcia na miejscu – wyliczył.

Strach się bać. W wielu przypadkach kwota mandatu może być wyższa niż wartość auta. W dodatku ma ona rzekomo zmobilizować kierowcę do wydania kolejnych pieniędzy na usunięcie usterek. Próżno szukać w tym systemie logiki.