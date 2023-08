Zaskakujące stanowisko polskiego MSZ. „Polska oczekuje od Ukrainy gotowości do…”

REKLAMA

Nie milkną echa ostatnich przepychanek dyplomatycznych między Polską i Ukrainą. Teraz polski resort spraw zagranicznych zamieścił zaskakujący wpis na Twitterze.

W ostatnich dniach na dywanik zostali wezwani ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki oraz charge d’affaires ambasady Ukrainy w Polsce. Było to pokłosie słów prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który podkreślał, że Polska już w znaczący sposób pomogła Ukrainie i musi zadbać także o interes Polaków, a także pokłosie uległej polskiej polityki wobec Ukrainy.

Teraz MSZ wydał „zdecydowane” oświadczenie na Twitterze.

„Polska chce dobrych relacji z Ukrainą. Muszą być one oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu dla narodowych interesów” – czytamy.

„Między partnerami należy unikać słów i działań, które szkodzą dobrym stosunkom” – zaznaczono.

„Polska oczekuje od Ukrainy gotowości do uwzględnienia naszego stanowiska m. in. w sprawie ochrony 🇵🇱 rolnictwa, ale też innych kwestii” – zastrzegł MSZ.

„To stanowisko zostało dziś przekazane chargé d’affaires 🇺🇦 w Warszawie” – podkreślono.

Przypomnijmy, że przed kilkoma dniami minister Przydacz na antenie TVP „ośmielił się” stwierdzić, że „to, co najważniejsze dziś, to obrona interesu polskiego rolnika”. – Jesteśmy w okresie żniw. Polskie zboże musi zostać zebrane, musi zostać zmagazynowane i dystrybuowane po odpowiedniej, godnej cenie – wskazał.

– Jeśli chodzi o Ukrainę, Ukraina naprawdę otrzymała dużo wsparcia od Polski. Myślę, że warto by było, żeby zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełniła Polska – dodał.

Na te słowa niemal natychmiast zareagował Kijów. – Kategorycznie odrzucamy próby narzucenia polskiemu społeczeństwu przez niektórych polityków bezpodstawnych twierdzeń, że Ukraina nie docenia pomocy z Polski – grzmiał zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Sibiga.

– To oczywista gra, która służy do tego, by realizować własne interesy. Nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistością. To manipulacja. Prawda wygląda inaczej. Jest nią przyjazny i otwarty dialog między prezydentami Ukrainy i Polski, którzy mają wysoki poziom wzajemnego zrozumienia i zaufania – dodał, a do ukraińskiego MSZ został wezwany ambasador RP Bartosz Cichocki.

W odpowiedzi na glosy przedstawicieli ukraińskich władz polski MSZ także zdecydował się zaprosić na rozmowę charge d’affaires ambasady Ukrainy.