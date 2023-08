27-letni Ukrainiec dokonał rozboju na kobiecie przy użyciu paralizatora i gazu łzawiącego

REKLAMA

27-letni obywatel Ukrainy dokonał rozboju na kobiecie przy użyciu paralizatora i gazu łzawiącego. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w środę w jednym z mieszkań w wielkopolskim Krotoszynie. Na spotkanie z około 30-letnią kobietą, świadczącą usługi seksualne, przyszedł 27 – letni mężczyzna – obywatel Ukrainy.

W pewnym momencie doszło między nimi do szarpaniny, kiedy mężczyzna zażądał pieniędzy.

„Używając przemocy dokonał na jej szkodę rozboju w ten sposób, że po użyciu gazu łzawiącego podduszał ją, szarpał i próbował obezwładnić przy użyciu paralizatora. Następnie, gdy kobieta ukryła się w łazience, zabrał portfel z pieniędzmi w wysokości 1650 zł i telefony komórkowe” – powiedział prokurator Meler.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Usłyszał zarzut dopuszczenia się rozboju, za co grozi mu do 12 lat więzienia. Prokurator zamierza wystąpić do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu.

(PAP)