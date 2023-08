Ksiądz, który wrócił z Niemiec do Polski: Widok jest przygnębiający

REKLAMA

Ks. Daniel Wachowiak wrócił niedawno z Niemiec do Polski. Kapłan jest załamany stanem polskiej infrastruktury i dał temu upust w mediach społecznościowych.

Ks. Daniel Wachowiak znany jest ze swoich wpisów w mediach społecznościowych, które nierzadko wzbudzają spore kontrowersje.

Wiele osób poruszył na przykład post kapłana o tym, jak dzieci zachowują się w kościele. Oburzeni internauci komentowali wówczas wpis duchownego w często niewybrednych słowach.

Tym razem ksiądz poruszył w sieci temat tragicznej polskiej infrastruktury, która przy niemieckiej wypada co najmniej blado. Kapłan niedawno wrócił z RFN nad Wisłę i postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na Twitterze.

„Wiele razy wjeżdżałem do Polski z Niemiec. Czasami nie autostradą. Widok bywał przygnębiający. Lubuskie, ciekawe, to jednak musi sporo poprawić w infrastrukturze, budownictwie. Ostatnio wjechałem z Litwy do Polski, niedaleko Suwałk. Wrażenie, jakbym znalazł się w lepszym świecie” – napisał ks. Daniel Wachowiak.

Również i tym razem wielu internautów poczuło się dotkniętych wpisem kapłana i zaczęło wychwalać pod niebiosa stan polskiej infrastruktury. Część komentujących jednak przyznała duchownemu rację.