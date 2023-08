Na Uniwersjadzie w Pekinie Somalijka uzyskała najwolniejszy czas w historii na 100 m. Okazało się, że jest… [Wideo]

REKLAMA

Niejaka Nasra Abukar z Somalii ukończyła wyścig na dystansie 100 metrów z czasem 21’81”, tracąc około 10 sekund do swoich rywalek. Kibice przecierali oczy ze zdumienia i zdawali sobie pytanie, skąd wzięłą się na Uniwersjadzie taka zawodniczka?

Tajemnica szybko się wyjaśniła. Nasra Abukrar to siostrzenica prezesa Somalijskiej Federacji Lekkiej Atletyki i stąd jej start na Światowych Igrzyskach Uniwersyteckich oraz mało chlubny „rekord” czasu na tak krótkim dystansie. Nepotyzm w czystym wydaniu.

Nasra Abukar ubrana w islamski strój, zachowywała się na torze dość swobodnie i niezbyt przejmowała się rywalizacją. W końcu jakoś do mety dobiegła.

Jej start wywołał oburzenie w kraju i w tej sprawie wszczęto teraz śledztwo. Według CNN i Forbesa, minister sportu Mohamed Bare Mohamud wezwał do zawieszenia w wykonywanych funkcjach wujka zawodniczki Khadijo Adena Dahira, czyli prezesa Federacji Lekkiej Atletyki.

Nie wiadomo tylko czyim on z kolei może być kuzynem..?

Nasra Abukar Ali, skipped across the finished line with no care in the world, as if she was having the time of her life.

You can see she looked at the athletes on both sides to learn how to get in the box.

Outrage in Somalia after untrained Somali runner enters 100m sprint in… pic.twitter.com/H89B2pqgC2

— Jamaica Live (@JamaicaLivenews) August 3, 2023