Niedźwiedź stojący jak człowiek. Internauci twierdzą, że Chińczycy oszukują, a eksperci…

Materiały z chińskiego Zoo, na których widać niedźwiedzia stojącego niczym człowiek, podzieliły internautów. Wiele osób uważa, że to jeden z pracowników ogrodu zoologicznego w stroju. Co na to eksperci?

Zoo w Hangzhou we wschodnich Chinach jest atakowane przez internautów, którzy twierdzą, że w ogrodzie zoologicznym zamiast prawdziwego niedźwiedzia występuje człowiek w specjalnym kostiumie. Wszystko przez to, że tamtejszy miś chodzi na tylnych łapach jak człowiek.

Sprawa stała się tak głośna, że zoo musiało odnieść się do ataków. W specjalnym komunikacie przekazano, że niedźwiedzie malajskie (znane także jako niedźwiedzie słoneczne), których nagrania i zdjęcia tak wzburzyły internautów, są prawdziwymi niedźwiedziami.

„To nasze niedźwiedzie słoneczne. Są prawdziwe. To nie są przebrani ludzie” – przekonuje zoo w mediach społecznościowych.

Do sprawy zaczęły odnosić się także inne ogrody zoologiczne na całym świecie oraz biolodzy. Wszyscy eksperci stają po stronie chińskiego zoo.

Brytyjski Paradise Wildlife Park w Hertfordshire udostępnił nawet zdjęcia swoich niedźwiedzi malajskich, które identycznie chodzą na tylnych łapach.

„Niedźwiedzie słoneczne mogą wyglądać jak ludzie, gdy stoją, ale w rzeczywistości zachowują się naturalnie, stojąc na tylnych łapach” – informują Brytyjczycy.

Wong Siew Te, biolog z Malezji, odnosząc się do głośnej sprawy, stwierdził, że nie wie, „czy śmiać się, czy płakać”.

– To jest zoo z Chin i Chiny, w przeszłości pokazywały fałszywe rzeczy. Podsumowując, wytworzyło się doskonałe zamieszanie, przez które powstała historia, że to człowiek ubrany w strój niedźwiedzia, aby przyciągnąć tłumy do zoo – powiedział.

Biolog zapewnił jednak, że tym razem Chińczycy nie oszukują i mamy tu do czynienia z prawdziwym niedźwiedziem słonecznym.