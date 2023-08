Skazany za pornografię dziecięcą ukrywał się i pracował nad morzem jako kucharz

REKLAMA

40-latek ścigany listem gończym za rozpowszechnianie pornografii dziecięcej ukrywał się w gdańskim Brzeźnie i pracował jako kucharz.

– Dobre rozpoznanie i policyjna czujność przynosi pozytywne efekty. Właśnie dzięki tym staraniom kryminalni z komisariatu na Śródmieściu zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym – zaznacza podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

– Do policjantów z Gdańska każdego dnia wpływają kolejne nakazy doprowadzenia i listy gończe, na podstawie których funkcjonariusze wszczynają poszukiwania. Celem policjantów jest znalezienie miejsca pobytu tych osób i ich zatrzymanie. Powód ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości może być tylko jeden, chęć uniknięcia kary i pozostania jak najdłużej na wolności – dodaje.

Zatrzymany 40-latek, który był ścigany za rozpowszechnianie pornografii dziecięcej, pracował w nadmorskiej dzielnicy Gdańska, Brzeźnie, jako kucharz.

„W poniedziałek 31 lipca 2023 r. po południu, funkcjonariusze weszli do wytypowanego lokalu gastronomicznego i na zapleczu zatrzymali poszukiwanego 40-latka. Trafił on już do więzienia, gdzie spędzi najbliższe miesiące” – informuje portal Zawsze Pomorze.