Braun zgłasza votum separatum. „Najwyraźniej nie rozumiecie państwo szyderstwa i ohydy…” [VIDEO]

Sejm debatował nad poselskim projektem uchwały w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Rodziny Ulmów. Z mównicy, w imieniu Konfederacji, głos zabrał poseł Grzegorz Braun, zgłaszając swoje votum separatum.

– Na początek uspokoję, najprawdopodobniej większość mojego koła parlamentarnego odda głos za tą uchwałą. Ja jednak wychodzę na tę mównicę, by – mimo całego dyskomfortu i ryzyka, które się wiąże z tą sytuacją, jako że i władza świecka i władza duchowna angażuje się w szerzenie nabudowanej na tym przypadku całkowicie fałszywej doktryny etycznej, teologicznej, politologicznej – jednak wygłosić moje votum separatum – wskazał.

– Czy chcecie państwo przyjąć tę uchwałę po to, by przedstawić rodzinę Ulmów, jako wzorzec osobowy dla naszych rodaków, przyszłych pokoleń? To byłoby, powtarzam, budowanie nowej, sprzecznej z zasadami naszej cywilizacji, doktryny. Sprzecznej bowiem z hierarchią obowiązków stanu. Ojciec Ulma miał przede wszystkim obowiązki wobec swoich siedmiorga dzieci, w tym siódmego, które jeszcze nie zdążyło przyjść na świat. I nic tego faktu nie może przesłonić. Miał wobec nich obowiązki – zaznaczył poseł.

– Najwyraźniej nie rozumiecie państwo szyderstwa i ohydy, jakie wynika z szerzenia w świecie doktryny znanej, spopularyzowanej pod szyldem „Sprawiedliwi wśród narodów świata”. Nie rozumiecie państwo bowiem, że ohydny, talmudyczny, rasistowski, satanistyczny kult pozwala nie-żydowi uzyskać prawa ludzkie wobec Boga wyłącznie jeśli zasłuży się żydom. Taka jest doktryna talmudu – wyjaśnił.

– I ten przypadek sprawia, że w tej sprawie na użytek Polaków narosnąć mają kolejne warstwy złudzeń i nieporozumień. Politycznie, czy sądzicie państwo, że odkupicie swoją winę, jaką jest bycie Polakami, gojami, nie-żydami wobec otoczenia międzynarodowego, że będziecie się wiecznie do końca świata legitymować Ulmami, Pileckim i Sendlerową i zostanie wam wybaczone, że jesteście Polakami i chcecie żyć suwerennie w niepodległym państwie? Nie, to się nie stanie – skwitował Grzegorz Braun.