Chcieli tylko zażartować. Interweniowali funkcjonariusze SG

Funkcjonariusze z Placówki SG na warszawskim Okęciu w tym tygodniu interweniowali wobec dwóch mężczyzn, którzy w ramach nieodpowiedzialnych żartów informowali o rzekomym posiadaniu w bagażu materiałów niebezpiecznych. Jeden z nich poinformował, że w walizce posiada granatnik i kałasznikowa, natomiast drugi powiedział, że w bagażu ma granat.

Rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dagmara Bielec poinformowała, że do incydentów z udziałem podróżnych na Lotnisku Chopina doszło w piątek, 4 sierpnia oraz w środę, 2 sierpnia. – W obu przypadkach byli to mężczyźni, mieszkańcy podwarszawskich miejscowości – w wieku 45 i 43 lat – wyjaśniła.

– Jeden z nich planował podróż do Antalyi. Planował, bo ostatecznie został wycofany z rejsu. Mężczyzna zażartował, że w walizce posiada granatnik i kałasznikowa. Zarówno nim jak i jego bagażem zajęli się funkcjonariusze z Grupy Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, dokonując sprawdzenia pod kątem pirotechnicznym – podkreśliła. Dodała przy tym, że podczas sprawdzenia nie znaleziono w jego bagażu żadnych materiałów niebezpiecznych.

Podobne skutki swojego zachowania dotknęły również pasażera piątkowego lotu do Agadiru. – 45-latek podróżujący z żoną, podczas odprawy biletowo–bagażowej, poinformował pracownika obsługi naziemnej, że posiada w bagażu granat. Po krótkiej wymianie zdań przyznał, że tylko zażartował. W konsekwencji jego czynu, żona odleciała planowanym rejsem do Maroko, on i jego bagaże, po przeprowadzonej procedurze pirotechnicznej przez funkcjonariuszy GIS zostały na miejscu – podała.

– Nie ma taryfy ulgowej w kwestii bezmyślnych i głupich żartów – dodała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.