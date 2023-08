Skandaliczne obrazki podczas Światowych Dni Młodzieży [FOTO]

REKLAMA

Pół miliona uczestników Światowych Dni Młodzieży wzięło udział w ceremonii powitania papieża Franciszka w Lizbonie w czwartek. Katoliccy komentatorzy zwracają uwagę na to, że podczas pierwszej mszy, mogło dość na profanacji Najświętszego Sakramentu.

Podczas uroczystości w parku Edwarda VII papież mówił, że w Kościele jest miejsce dla wszystkich. – Jeśli go nie ma, proszę, zróbmy tak, aby było, nawet dla tych, którzy popełniają błędy, dla tych, którzy upadają, dla tych, którzy przeżywają trudności – apelował.

REKLAMA

Witając się z młodymi ludźmi z ponad 100 państw papież powiedział: – Cieszę się, że was widzę, a także słyszę waszą przyjazną wrzawę i że chcecie, żeby mi się udzielała wasza radość.

– Przyjaciele, nie jesteście tu przypadkowo. Wezwał was Pan, nie tylko w tych dniach, ale od początku waszych dni. Tak, wezwał was po imieniu – mówił Franciszek.

Wskazywał: – W oczach Boga jesteśmy drogocennymi dziećmi, które wzywa każdego dnia, by wziąć w ramiona i wesprzeć; aby uczynić z każdego z nas wyjątkowe i oryginalne arcydzieło, którego piękno możemy jedynie przeczuwać.

Apelował o to, aby Światowe Dni Młodzieży były „żywym echem Bożego powołania do miłości”.



– Niech będą to dni, w których twoje imię, za pośrednictwem braci i sióstr z wielu języków i narodów, którzy je przyjaźnie wypowiadają, rozbrzmiewa jako wyjątkowa wiadomość w historii, ponieważ wyjątkowy jest rytm Boga dla ciebie. Niech będą to dni, w których utrwalimy w naszych sercach, że jesteśmy miłowani takimi, jakimi jesteśmy – dodał papież.

Profanacja Najświętszego Sakramentu podczas Światowych Dni Młodzieży?

Pojawiło się podejrzenie, że podczas ŚDM doszło do profanacji lub nawet świętokradztwa. Chodzi o sposób udzielania Eucharystii.

Zgodnie z przepisami kościelnymi naczynia do Eucharystii powinny być wykonane z materiałów postrzeganych w danym kraju za szlachetne.

Tymczasem podczas pierwszej mszy na ŚDM Komunia Święta była roznoszona w miseczkach zakupionych w znanej szwedzkiej sieciówce, która niekoniecznie kojarzy się z katolicyzmem. Ze spodu miseczek nie odklejono nawet naklejek z kodami kreskowymi, a opłatek zabezpieczano folią spożywczą.

Komunia rozdawana była także na różne sposoby – do ust i na rękę. W dodatku osoby przyjmujące komunię często były ubrane np. w spodenki z krótkimi nogawkami, co według niektórych komentatorów również nie przystoi.

„Na Mszy świętej inaugurującej #ŚDM20203, #Lisboa2023 były tysiące księży i biskupów. A tymczasem powszechne są takie obrazki. To smutne, jak katolicy traktują największą świętość. Skoro my sobie to robimy, to jak inni mają z nas nie szydzić, mają się nie śmiać, nie szkalować” – piszą oburzeni internauci.

Na Mszy świętej inaugurującej #ŚDM20203, #Lisboa2023 były tysiące księży i biskupów. A tymczasem powszechne są takie obrazki. To smutne, jak katolicy traktują największą świętość. Skoro my sobie to robimy, to jak inni mają z nas nie szydzić, mają się nie śmiać, nie szkalować… pic.twitter.com/s8fM43nmGR — Wiktor (@WiktorLMM) August 2, 2023

Czy Kościół ma szansę na jakikolwiek wzrost, wyjście z kryzysu, gdy w sprawach największej wagi zachowuje się tak, jakby stracił wiarę w Najświętszy Sakrament?#ŚwiatoweDniMłodzieży pic.twitter.com/FAliLGJ3Qz — ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) August 2, 2023