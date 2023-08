„Stop partiom politycznym!”. Bezpartyjni Samorządowcy przedstawili niektóre postulaty programowe

REKLAMA

Bezpłatna komunikacja miejska, darmowe obiady dla dzieci, zerowy podatek PIT – to niektóre propozycje programowe Bezpartyjnych Samorządowców, o których mówili w piątek przedstawiciele ugrupowania. Zapowiedzieli, że „systematycznie będą pokazywać kandydatów do Sejmu i Senatu”.

W piątek przed Sejmem pod hasłem „Stop partiom politycznym!” odbyła się konferencja prasowa Bezpartyjnych Samorządowców.

Aleksandra Sopuch mówiła o ich niektórych propozycjach programowych. Podkreśliła, że to program, „wypracowany wspólnie z mieszkańcami, dla mieszkańców, z konkretnymi rozwiązaniami”.

– My, jako Bezpartyjni Samorządowcy, w samorządach jesteśmy najbliżej mieszkańców. Wiemy, jakie są ich codziennie problemy. Wiemy, jakie są ich bolączki i mamy na nie gotowe rozwiązania, które sprawdziliśmy w samorządach – bezpłatna komunikacja miejska, darmowe obiady dla dzieci, wszystkich dzieci w szkołach, czy zerowy podatek PIT – wymieniała Sopuch.

Oceniła, że „to jest coś, co jest realne i co można wprowadzić”. – Przez ostatnie tygodnie działacze polityczni negocjowali jedynie miejsca na listach partyjnych, nie przedstawiając żadnych konkretów dla mieszkańców, dla Polaków. My te rozwiązania mamy. My te rozwiązania chcemy wprowadzić. My te rozwiązania wprowadzimy po to, aby Polska była normalna, dla każdego, a nie tylko wyłącznie oparta na gierkach politycznych i licytowaniu się na „jedynkach” – zaznaczyła.

Podkreśliła, że program Bezpartyjnych Samorządowców to jest „dokument otwarty, dlatego że te problemy i te bolączki tych ludzi są do nas cały czas zgłaszane, my je uwzględniamy, tworzymy ten program z mieszkańcami i dla mieszkańców”.

Urszula Barbara Krawczyk (Mazowiecka Wspólnota Samorządowa) wskazała, że „Bezpartyjni Samorządowców, jako jedyne ugrupowanie w tych wyborach, nie stygmatyzuje kobiet macierzyństwem, nie zmusza ich do tego, żeby były postrzegane i określały siebie tylko w roli matki, żony, gospodyni domowej, ale wspierają kobiety w różnych rolach, w przedsiębiorczości, w działaniu, prowadzeniu biznesu, robieniu kariery, walczeniu z lukami płacowymi, czyli w tym momencie traktuję kobiety, jako równego partnera i my dzięki temu jesteśmy w szeregach Bezpartyjnych Samorządowców”.

Z kolei Dariusz Kacprzak z Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej zaznaczył, że „Bezpartyjni Samorządowcy w tej chwili są w całej Polsce”. „Struktura Bezpartyjnych Samorządowców obejmuje każde województwo i praktycznie każdy powiat”. Zapowiedział, że jak prezydent ogłosi termin wyborów parlamentarnych, to pokażą „systematycznie wszystkich kandydatów do Sejmu i do Senatu”. „A naprawdę nie mamy problemów z ułożeniem list wyborczych” – zaznaczył.

Krzysztof Maj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego ocenił, że to jest „naprawdę skandaliczne, że tylko dyskutujemy o wyborczych «jedynkach», robimy jak cinkciarze na ulicach szemrane interesy, układając listy, a nikt się nie zajmuje programem”.

– A gdzie są ci dwaj najważniejsi gracze, którzy chcą spolaryzować scenę polityczną, czyli PiS i PO, czekają aż te mniejsze ugrupowania się wykrwawią – ocenił Maj.

– My, jako Bezpartyjni Samorządowcy, mówimy stop partiom politycznym. Stop temu, co te partie robią z naszym życiem społecznym. Nie dość, że jest chamstwo, nie dość, że są coraz bardziej agresywne odzywki, rozumiemy temperaturę sporu politycznego, ale granice zostały przekroczone. Apelujemy o normalną Polskę. Apelujemy o to, aby do parlamentu, do władz centralnych dopuścić tych, którzy są sprawdzeni na szczeblu lokalnym, dopuścić samorządowców, przedsiębiorców, społeczników, którzy nie zajmują się listami, programem, którzy słuchają ludzi, mieszkańców i na tym się skupialiśmy ostatnio. My naprawdę mówimy stop partiom politycznym, stop temu bagnu, bo od mieszania w garnku tych samych składników nie zrobi się lepsza zupa – podkreślił przedstawiciel Bezpartyjnych Samorządowców.