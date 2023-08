Tragedia podczas Światowych Dni Młodzieży. Nie żyje katechetka

REKLAMA

Dwoje pielgrzymów przybyłych na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie uległo poważnym wypadkom. Ofiarą śmiertelną jednego z nich jest kobieta, która przybyła na spotkanie katolików z Francji. Była katechetką.

Zgon obywatelki Francji potwierdził we czwartek komitet organizacyjny Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.

Z jego informacji wynika, że 62-letnia kobieta z Francji, która przybyła na lizbońskie wydarzenie, uległa poważnemu wypadkowi w miejscu swojego zakwaterowania w poniedziałek. W bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala w wyniku upadku.

Według organizatorów ŚDM ofiarą nieszczęśliwego wypadku jest katechetka, która przybyła do Lizbony wraz z członkami swojej rodziny i przyjaciółmi.

Inny poważny wypadek z udziałem pielgrzyma biorącego udział w ŚDM miał miejsce na podlizbońskiej plaży w miejscowości Carcavelos. Portugalska policja podała, że we wtorek do szpitala św. Marii w Lizbonie przewieziony został 21-letni obywatel Chorwacji, który doznał poważnego wypadku po skoku do wody.

– Jego stan jest poważny, ale stabilny – podała dyrekcja głównego szpitala portugalskiej stolicy.