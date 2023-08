Ukraińcy pokazali rosyjskiego drona z silnikiem z… Czech

REKLAMA

Na zdjęciach opublikowanych na portalach społecznościowych przez ukraińskich żołnierzy, a także przez gazetę „Kyiv Independent”, widać szczątki rosyjskiego drona typu Lancet. Na jego silniku widać napis „Made in Czech Republic”.

Według dostępnych informacji zdjęcia te zostały wykonane na froncie w okolicach Bachmutu. Praga bardzo mocno wspiera Ukrainę i do końca nie wiadomo, czy publikacja takich zdjęć ma być formą oskarżenia Czech, czy też tylko wyrazem zdziwienia.

REKLAMA

Lancet to rosyjski taktyczny dron typu „kamikadze”. Były one używane w Syrii, a obecnie także na Ukrainie. Został opracowany przez przedsiębiorstwo Zala Aero Group na potrzeby Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Zala Aero jest częścią grupy koncernu Kałasznikow.

Drony te mają trudności z atakowaniem celów znajdujących się w ruchu. Również w przypadku ataku na cele znajdujące się pod drzewami dochodziło do detonacji głowicy bojowej w ich koronach. Niewielka masa głowicy bojowej nie pozwalała w niektórych przypadkach na niszczenie celu.

Od początku było wiadomo, że w konstrukcji drona wykorzystano elementy importowane. Od czasu wprowadzenia sankcji produkcja seryjna Lanceta stała pod znakiem zapytania.

Czeska firma, która wyprodukowała silnik, AXI Model Motors, odpowiedziała, że ​​nigdy nie dostarczała ich dla rosyjskiej broni. Dodano, że firma ta nie produkuje tego typu silników od co najmniej roku. Na pytanie – jak czeski silnik trafił do Rosji – odpowiedziano, że „​​najwyraźniej został odsprzedany do tego kraju przez pośrednika”.

Zástupci společnosti Axi Model Motors, jejíž výrobek poháněl ruský dron Lancet, tvrdí, že byli zneužiti třetí stranou a že tento typ motoru již nevyrábí. Více na iDNES:https://t.co/lpozj6zEo9 — iDNES.cz (@iDNEScz) August 3, 2023