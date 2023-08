We wrześniu 6 tysięcy rosyjskich obywateli TEGO kraju otrzyma prośbę o opuszczenie kraju

REKLAMA

We wrześniu około 6 tys. rosyjskich obywateli otrzyma list z prośbą o opuszczenie Łotwy – poinformował Ingmars Lidaka, szef komisji ds. migracji łotewskiego parlamentu. Są to osoby, które nie podeszły do egzaminu z języka łotewskiego.

Tysiące obywateli Rosji wiosną i latem przygotowywały się do egzaminu z języka łotewskiego, by otrzymać pozwolenie na stały pobyt – napisał portal LSM. Ale są też tacy, którzy nie zapisali się na egzamin i nie złożyli żadnych dokumentów, by przedłużyć pozwolenie na pobyt.

„Według moich prognoz to ok. 5-6 tysięcy. To ludzie, którzy nie wyrazili żadnej chęci ani żeby zdawać egzamin, ani żeby otrzymać pozwolenie na pobyt czasowy. Czyli ci, którzy milczą” – podkreślił Lidaka.

MSW Łotwy poinformowało, że przygotowywane są listy do ok. 6 tys. adresatów. „Jeśli dana osoba nie ma prawa na pobyt w danym kraju, to powinna udać się do kraju, w którym ma prawo na pobyt. Czas na wyjazd to trzy miesiące” – przekazał Vilnis Vitolinsz z resortu spraw wewnętrznych. Zwrócił uwagę, że osoby mogą ubiegać się też np. o wizę czy pozwolenie na pobyt czasowy.

Latem 2022 roku łotewski Sejm zdecydował, że obywatele Rosji mogą otrzymać pozwolenie na pobyt stały tylko po udowodnieniu znajomości języka urzędowego, czyli łotewskiego, na poziomie A2.

Zmiany w prawie imigracyjnym dotyczą osób, które miały łotewskie obywatelstwo albo posiadały status „nie-obywateli”, następnie otrzymały obywatelstwo Rosji, a obecnie mają pozwolenie na stały pobyt na Łotwie. Od reguły obowiązują wyjątki, np. związane z wiekiem czy stanem zdrowia.

Łącznie testy powinno zdać ok. 18 tys. osób.

Jak zaznaczył serwis LSM, łącznie na Łotwie żyje ok. 50 tys. obywateli Rosji, którzy mają pozwolenie na stały pobyt, ale obowiązek udowodnienia znajomości języka dotyczy tylko byłych obywateli i „nie-obywateli” Łotwy; osób, które nie przeszły naturalizacji.

„To nie tajemnica, że wiele osób z tej grupy zmieniało obywatelstwo, ponieważ na Łotwie wiek emerytalny był podniesiony, a z obywatelstwem Rosji kobiety mogły przejść na emeryturę już w wieku 55 lat, a mężczyźni – 60. Teraz ludzie z tej grupy mówią, że czują się ukarani” – czytamy.

Jeśli obywatele Rosji do początku września nie przedłożą w urzędzie odpowiednich dokumentów, ich pozwolenia na pobyt stały stracą ważność i po 2 grudnia nie będą mogli pozostać na Łotwie, chyba, że zawnioskują o pobyt tymczasowy czy wizę.

