Większość Amerykanów przeciwnych przyznaniu dodatkowych środków na pomoc Ukrainie [SONDAŻ]

REKLAMA

Telewizja CNN podała w piątek, że większość respondentów w sondażu przeprowadzonym na jej zlecenie wypowiedziała się przeciwko uchwaleniu przez Kongres USA kolejnej transzy środków na pomoc Ukrainie odpierającej rosyjską inwazję. Odnotowuje się przy tym duże podziały partyjne wśród Amerykanów w podejściu do tej kwestii.

Według badania pracowni SSRS, 55 proc. respondentów wypowiedziało się przeciwko uchwaleniu dodatkowych środków, zaś 45 proc. – za. Jednocześnie 51 proc. uważa, że Ameryka wystarczająco już pomogła Ukrainie, zaś 48 proc., że zbyt mało. W analogicznym badaniu z lutego 2022 roku odsetek twierdzących, że USA powinny więcej pomagać wynosił 62 proc.

REKLAMA

CNN zauważa, że powiększają się różnice partyjne dotyczące sprawy wsparcia dla Ukrainy. Za dalszą pomocą opowiada się wciąż znacząca większość sympatyków Demokratów – 62 proc., zaś Republikanie są zdecydowanie przeciwko – 71 proc. Wyborcy określający się jako niezależni w większości (55 proc.) również uważają, że Ameryka zrobiła już wystarczająco dużo na rzecz Ukrainy.

Mimo to, większość (56 proc.) uczestników sondażu wyraża obawy, że rosyjska agresja zagrozi bezpieczeństwu USA, niemal dwie trzecie uważa, że zagrozi innym demokracjom, zaś 59 proc. – że może doprowadzić do szerszej wojny w Europie.

Wyniki badania dla CNN są znacząco odmienne od tych opublikowanych przez agencję Reutera nieco ponad miesiąc temu, tuż po buncie w Rosji Jewgienija Prigożyna, właściciela najemniczej Grupy Wagnera. Za dalszą pomocą wojskową dla Ukrainy opowiedziało się w tamtym badaniu 65 proc. badanych. Z kolei w badaniu Instytutu Reagana również z czerwca, odsetek opowiadających się za militarnym wsparciem dla Ukrainy wyniósł 59 proc. Trzy czwarte stwierdziło też, że dla USA ważne jest, by Ukraina wygrała wojnę obronną z Rosją.

Według zapowiedzi przedstawicieli administracji prezydenta Joe Bidena, Biały Dom wkrótce zwróci się do Kongresu o kolejną transzę środków na pomoc Ukrainie. Obecne fundusze mają wystarczyć do końca września. Jak dotąd Kongres uchwalił – za każdym razem znaczącą większością głosów z obu partii – cztery takie pakiety o łącznej wartości ponad 107 mld dolarów. Tylko część z tych środków była przeznaczona na bezpośrednią pomoc wojskową, gospodarczą i humanitarną dla Ukrainy, bo w skład pakietów wchodziły też m.in. wydatki na uzupełnienie uzbrojenia sił USA, broń dla sojuszników Ameryki i inne powiązane kwestie. Wartość obiecanej dotąd i przekazanej przez USA broni dla Ukrainy to ponad 43 mld dolarów.

(PAP)