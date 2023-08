Banaś: „Można teraz realnie przewrócić stolik i dokonać istotnego przełomu” [VIDEO]

REKLAMA

W rozmowie z Michałem Kolanko jeden z kandydatów Konfederacji w zbliżających się wyborach parlamentarnych Jakub Banaś wyjaśniał, dlaczego postanowił startować i to właśnie z ramienia tej formacji.

– Konfederacja właśnie z tego samego powodu, dla którego jestem w polityce, więc dlatego, że można teraz realnie przewrócić stolik i dokonać istotnego przełomu, żeby zmienić polską politykę, żeby skończyć z tymi jałowymi podziałami, które są już też nieaktualne, np. solidarność – komuna, to są już historyczne, przebrzmiałe podziały – wyjaśniał Jakub Banaś.

Jak dodał, „właściwie cała scena polityczna, oprócz Konfederacji, to jest czysty populizm”.

Banaś podkreślał też, że stawia na Konfederację, „żeby skończyć z tym plemiennym, sztucznym podziałem, który dzieli Polaków i powoduje masę destrukcji”. Jak dodał, „teraz może Konfederacja doprowadzi do tego przełomu i przeprowadzić Polskę i Polaków właśnie przez ten okres i czas rekonstrukcji sceny politycznej”. Wskazał, że trzecią ważną kwestią jest ochrona wolności, która „ze wszystkich stron jest zagrożona”, w tym również w przestrzeni cyfrowej.

Pytany, skąd się bierze siła tego systemu partyjno-politycznego i fakt, że trudno go rozbić, Banaś odparł: „z tego, że jest wprost kontynuacją organiczną PRL-u i dealu zrobionego przy okrągłym stole, dealu zrobionego między komunistami a częścią opozycji, pobłogosławionego przez Kościół katolicki, niestety, który na tym bardzo mocno skorzystał”

– Ten system, ten PRL przekształcił się, więc to była taka jakby transformacja układu totalitarnego w tzw. III Rzeczpospolitą, która jest taką efemerydą, bo to na pewno nie jest normalne państwo. Ten system jest super mocny, przechodzą już stanowiska, kontakty, relacje z ojca na syna, bo taka jest pragmatyka i to jest jeden powód – wyjaśnił.

Zaznaczył jednak, że kluczowym powodem jest ten drugi. Jak mówił, „to ludzie są kluczowym czynnikiem”. – Dotyczy to zarówno tych osób, które są w polityce, jak i społeczeństwa – skwitował.