Czołówka bez zmian, pewna pozycja Konfederacji. Zjazd Trzeciej Drogi [SONDAŻ]

Na Prawo i Sprawiedliwość z przystawkami chce obecnie zagłosować 38 proc. badanych, na Platformę Obywatelską z przystawkami – 28 proc., na Konfederację – 14 proc., na Lewicę – 8 proc., na Polskę 2050 – 5 proc. – wynika z sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Pozostałe partie znalazłyby się poniżej progu. Badanie nie obejmuje wyborców niezdecydowanych.

W wariancie, w którym Polska 2050 i PSL poszłyby do wyborów razem (jako koalicja Trzecia Droga) to – nie licząc osób niezdecydowanych – do Sejmu weszłyby: Zjednoczona Prawica (38 proc. poparcia), KO (30 proc.), Konfederacja – (14 proc.), Lewica (9 proc.) oraz Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) – 6 proc.

Z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wynika, że – nie licząc osób niezdecydowanych – na Zjednoczoną Prawicę chce obecnie głosować 38 procent ankietowanych. Oznacza to wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem i o 4 punkty procentowe w ciągu ostatnich trzech tygodni.

Spadek o 1 punkt odnotowała natomiast druga w sondażu Koalicja Obywatelska, na którą chciałoby oddać swój głos 28 proc. Na podium znalazłaby się jeszcze Konfederacja, której poparcie utrzymało się niezmiennie na poziomie 14 procent.

8-procentowym poparciem cieszy się obecnie Lewica (spadek o 1 pkt proc.). Według sondażu, Polska 2050 utrzymuje się na granicy progu wyborczego – z 5-procentowym poparciem. Poniżej progu znalazło się natomiast PSL – z takim samym wynikiem, jak przed tygodniem, 3 procent.

Kukiz’15 i Porozumienie utrzymują po 1 punkcie procentowym poparcia – wynika z sondażu. 2 proc. badanych wskazało na inne ugrupowanie.

Sondaż obejmuje również wariant, w którym Polska 2050 i PSL pójdą do wyborów razem (co jest już ostatecznie przesądzone) – jako koalicja Trzecia Droga. Wówczas – nie licząc osób niezdecydowanych – Zjednoczona Prawica może liczyć na 38 proc. poparcia, KO – 30 proc., Konfederacja – 14 proc., Lewica – 9 proc., Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) – 6 proc. Po jednym procencie mają: Kukiz’15 oraz Porozumienie.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu w dniach 28–31 lipca 2023 roku wzięło udział N=1074 osób.