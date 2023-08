Konfederacja prezentuje kolejnych liderów listy. „Zawdzięczamy to rządowi PiS i pseudoopozycji”

REKLAMA

Przedsiębiorca i analityk finansowy z Ciechanowa Paweł Usiądek będzie liderem listy kandydatów Konfederacji w nadchodzących wyborach do Sejmu w okręgu płocko-ciechanowskim. Konserwatywno-wolnościowe ugrupowanie od kilkunastu dni przedstawia liderów poszczególnych okręgów w wyborach parlamentarnych.

Tym razem, na konferencji prasowej w Płocku, Konfederacja przedstawiła kandydatów w najbliższych wyborach do Sejmu z okręgu płocko-ciechanowskiego. Jak ogłoszono, oprócz Usiądka, który otwierać będzie listę, na kolejnych miejscach znajdą się: Przemysław Waśkowski – pracuje w niewielkiej firmie działającej na terenie Polski i Niemiec oraz Katarzyna Szadkowska – technik rachunkowości, studentka bezpieczeństwa wewnętrznego.

Czwarte miejsce na liście kandydatów Konfederacji w wyborach do Sejmu ma zająć Marek Tucholski, politolog, rzecznik tego ugrupowania w okręgu płocko-ciechanowskim, zarazem szef Ruchu Narodowego w Płocku.

Tucholski zapowiedział, że lista kandydatów tego ugrupowania do Sejmu w tym okręgu będzie pełna i liczyła 20 osób. Zapewniał, że Konfederacja będzie miała też swego kandydata w wyborach do Senatu.

– Jesteśmy tu po to, aby dać Polakom alternatywę w postaci partii, która nie skupia się na rzeczach, które dzielą Polaków, tylko na tym, co dla Polaków jest najistotniejsze – mówił. Jak przekonywał, obecnie większość Polaków zwraca uwagę na inflację, która niszczy ich zasoby i portfele.

W trakcie prezentacji kandydatów Paweł Usiądek powiedział, że lista, którą otwiera, będzie „drużyną składającą się z osób ideowych, zaangażowanych, zdeterminowanych, aktywnych, które chcą zmienić Polskę, chcą bronić polskiego interesu, interesu Polaków”.

Usiądek mówił m.in., iż od nowego roku, czyli dwa i pół miesiąca po wyborach parlamentarnych, wprowadzona zostanie „radykalna, najwyższa od 25 lat podwyżka podatków i opłat lokalnych”, w tym od podatku od gruntów, mieszkań i nieruchomości firmowych, od autobusów i ciężarówek oraz psów, a także opłaty: targowa, reklamowa i uzdrowiskowa.

– Zawdzięczamy to rządowi PiS i pseudoopozycji, która ramię w ramię z rządem głosowała za tym, aby od półtora roku była w Polsce rekordowa od 30 lat inflacja, ponieważ to opłaty, podatki lokalne uzależnione są od wysokości inflacji – zaznaczył Usiądek. Wspomniał przy tym, że inflacja za pierwsze półrocze wynosi 15 proc.

Usiądek ocenił, że inflacja w Polsce rośnie, ponieważ w latach 2021-2022 „mieliśmy zamknięcie gospodarki, bezprawne, niekonstytucyjne, co spowodowało, że przedsiębiorcy musieli zamykać swoje firmy”.

– W tym momencie mamy do czynienia z procesem masowego zamykania jednoosobowych działalności gospodarczych, a to właśnie one, fryzjerzy, warsztaty samochodowe, odpowiadają za 50 proc. PKB w Polsce – stwierdził kandydat Konfederacji, dodając, iż „za to odpowiada rząd PiS i pseudoopozycja”.

