Lider Samoobrony zmarł 12 lat temu. „Wielu boi się prawdy o śmierci Leppera do dziś”

Andrzej Lepper, lider Samoobrony, zmarł 12 lat temu w tajemniczych okolicznościach. O tej rocznicy przypomniał na Twitterze poseł Konfederacji Krystian Kamiński. Polityk zaznaczył również, że parlamentarzyści nie chcieli powołania specjalnej komisji, która miałaby zbadać okoliczności zgonu Leppera. „Wielu boi się prawdy” – skwitował.

„Dzisiaj mija 12. rocznica niewyjaśnionej i tajemniczej śmierci Andrzeja Leppera” – przypomniał na Twitterze Kamiński.

„W tej kadencji sejmu, z mojej inicjatywy, @KONFEDERACJA_ próbowała powołać komisję śledczą ds. ustalenia przyczyn śmierci wicepremiera Andrzeja Leppera. Uznałem, że to konieczne, by wreszcie dojść do prawdy w tej niejasnej, tajemniczej i pełnej znaków zapytania sprawie” – napisał.

„Niestety wniosek, żeby taka komisja powstała nie został podpisany przez odpowiednią ilość posłów. Poza naszym kołem dokument podpisało jedynie kilku niezależnych parlamentarzystów, a posłowie PiS-PO-PSL-Lewica nie dostali zgody swoich liderów partyjnych! Jak widać wielu boi się prawdy o śmierci Leppera do dziś” – ocenił.

„12. rocznica śmierci Andrzeja Leppera to dobry moment, żeby przypomnieć o tym, że w przyszłym sejmie, gdy ideowa prawica będzie mieć odpowiednio duży klub poselski taką komisję powołamy. O to będziemy walczyć i to Wam obiecuję!” – zapewnił poseł.

„Domagamy się prawdy w sprawie śmierci Andrzeja Leppera! Prawda zawsze zwycięży!” – skwitował Kamiński.

