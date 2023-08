Murzyński influencer rozdawał konsole PlayStation. Wybuchł chaos [VIDEO]

REKLAMA

Policja rozproszyła w piątek tysiące nastolatków na Manhatanie z powodu chaosu w trakcie rozdawania konsoli PlayStation przez influencera Kai Cenata. Słynny twórca gier wideo, znany z działalności w mediach społecznościowych, nie miał zezwolenia na wydarzenie, które wymknęło się spod kontroli.

Nie jest jeszcze jasne, dlaczego na placu Union Square tłum, który początkowo się bawił i tańczył, stał się agresywny. Młodzi ludzie rzucali śmieciami w policję, niszczyli bariery ochronne. Doszło do bijatyki, w której według policji sporo nastolatków doznało obrażeń.

REKLAMA

Niektórzy wspinali się na samochody, pomniki i inne znajdujące się na placu obiekty. Chaos nastąpił jeszcze przed zaplanowanym na godz. 16 wydarzeniem. Zarówno influencer Cenat, jak też inne liczne osoby trafiły do aresztu.

W godzinach piątkowego, wieczornego szczytu odnotowano opóźnienia zarówno w ruchu drogowym jak i na niektórych liniach metra.

„Zamieszanie wywołało najwyższy poziom mobilizacji nowojorskiej policji (NYPD). Według jej rzecznika wezwano około tysiąca funkcjonariuszy, aby zareagowali na eskalację zamieszeki. Nie jest jeszcze jasne, czy przeciwko Cenatowi zostaną postawione zarzuty karne” – informowała telewizja NBC.

Policja w końcu przejęła kontrolę i opróżniła park na Union Square.

Kai Cenat, jest przedstawiany jako streamer Twitcha i YouTuber. Do sieci trafił w 2018 roku, kiedy był w szkole średniej. W lutym 2023 roku stał się najczęściej subskrybowanym streamerem Twitcha wszechczasów, z ponad 100 000 subskrybentów.

Multiple cars were pounded by fans at the Kai Cenat and Fanum meet and greet event in Union Square, NYC.

The Twitch/YouTube influencers had promised to give away PlayStations, gift cards, and other goods, but it turned into chaos as thousands of fans mobbed the area. pic.twitter.com/q1xHfiAAdm

— BoreCure (@CureBore) August 5, 2023