Największa klęska żywiołowa w historii. „Apokalipsa o biblijnych proporcjach” [VIDEO/FOTO]

Dwie trzecie kraju zostało dotknięte gwałtownymi powodziami. Kraj stanął w obliczu największej klęski żywiołowej w swojej historii – oświadczył w sobotę premier Słowenii Robert Golob po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

„Chociaż wczorajsza noc była mniej dotkliwa, szkody prawdopodobnie przekroczą 500 milionów euro” – podkreślił premier. Jak dodał, szczególnie mocno ucierpiała infrastruktura drogowa i energetyczna, a także setki domów.

Położona w dolinie miejscowość Črna na Koroškem w północnej części kraju jest w dalszym ciągu całkowicie odcięta; woda pitna ma tam dotrzeć drogą powietrzną – stwierdził Golob. Gazeta „Vecer” poinformowała, że żołnierzom udało się tam dotrzeć w sobotę rano.

„Wczoraj gmina Dravograd (na północy kraju) doświadczyła apokalipsy o prawdziwie biblijnych proporcjach” – powiedział agencji STA burmistrz Dravogradu Anton Preksavec.

Premier Golob ocenił jednocześnie, że na chwilę obecną nie ma potrzeby ogłaszania stanu wyjątkowego, ponieważ „kraj ma jeden z najlepszych w Europie systemów pomocy w przypadku klęsk żywiołowych”.

Według władz w ciągu ostatnich dwóch dni odnotowano 3 tys. różnego rodzaju zdarzeń w 145 z 212 gmin Słowenii, a ponad 100 osób zostało ewakuowanych.

„Liczby te mówią o straszliwych rozmiarach katastrofy, której Słowenia nie była świadkiem od czasu uzyskania niepodległości” – powiedziała prezydent kraju Natasza Pirc Musar, która zauważyła, że kilka krajów zaoferowało już pomoc Słowenii.

W czwartek i piątek Słowenia doświadczyła gwałtownych deszczy, a w ich wyniku – powodzi. Jak w piątek poinformował dziennik „Delo”, zginęły co najmniej trzy osoby. Pod wodą znalazło się kilka miejscowości, zniszczone zostały mosty, a władze w Lublanie wystąpiły o pomoc do sąsiedniej Austrii.

Obywatel Słowenii zginął w rejonie miasta Kamnik na północy kraju. Dwóch Holendrów poniosło śmierć w górach w regionie miasta Kranj, około 20 km na zachód od Kamnika. Zmarli prawdopodobnie wskutek rażenia piorunem – napisał „Delo”.

Słowenia zwróciła się do Austrii o przyjmowanie rannych w szpitalu w przygranicznym Klagenfurcie. Minister spraw zagranicznych Tanja Fajon rozmawiała w piątek ze swoim austriackim odpowiednikiem Alexandrem Schallenbergiem, by omówić opróżnienie przez Austrię zbiorników wodnych na rzece Drawie, która płynie z Austrii do Słowenii. Fajon obawia się, że może dojść do przelania się jezior, co doprowadziłoby do kolejnych szkód w jej kraju.

