Rosyjski tankowiec uszkodzony w pobliżu Krymu [VIDEO]

Rosyjski tankowiec SIG na Morzu Czarnym w pobliżu Krymu zostal w nocy z piątku na sobotę uszkodzony w rezultacie ataku morskiego drona – poinformował Reuters powołując się na Rosyjską Federalną Agencję ds. Morskich i Transportu Rzecznego.

„Uszkodzony został przedział maszynowy statku w pobliżu linii wodnej, prawdopodobnie w rezultacie ataku morskiego drona. Nie było ofiar” – poinformowała agencja na Telegramie.

BREAKING:

Ukraine releases video of the strike by a Ukrainian naval drone against the Russian SIG tanker vessel carrying fuel for the Russian Army.

The Black Sea has become to small for the Russian Navy… pic.twitter.com/XYnno0t3OU

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2023