Ustawka kibiców w Radłowie. Nie żyje jedna osoba, inna z odciętą kończyną [VIDEO]

W Radłowie doszło do starcia kibiców. Ustawka zakończyła się tragicznie. Jedna osoba nie żyje. Są też doniesienia o odciętej kończynie u innej osoby.

Około 40-letni mężczyzna zmarł po bójce na stadionie w miejscowości Radłów niedaleko Tarnowa. Mężczyzna prawdopodobnie został trafiony z rakietnicy w okolice brzucha. Nie pomogła reanimacja.

W sobotę na stadionie w Radłowie miał się odbyć turniej piłki nożnej. Spotkanie zorganizowali kibice Unii Tarnów i Wisły Kraków. Pojawili się na nim również fanatycy Zagłębia Sosnowiec. Wtedy doszło do ustawki. Mogło w niej uczestniczyć nawet 100 osób.

Z relacji portalu 112tarnow.pl wynika, że w ruch poszły ostre narzędzia, kije bejsbolowe oraz środki pirotechniczne. Jedna z osób ma mieć odciętą nogę. Ofiara śmiertelna została trafiona najprawdopodobniej racą w brzuch, choć pojawiają się doniesienia, że także w głowę.

„Około godziny 9:30 otrzymaliśmy informację o tym, że doszło do jakiejś bójki na stadionie w Radłowie. Tam doszło do potyczek między osobami, które tam rozgrywały turniej piłkarski. Okazało się, że w pewnym momencie jedna osoba została ranna prawdopodobnie racą, tam swoje czynności wykonywali policjanci oraz ratownicy medyczni. Niestety po kilkudziesięciominutowej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować, jest to około 40 latek, na razie nie znamy jego tożsamości” – przekazał rzecznik prasowy KMP w Tarnowie Paweł Klimek.

Na miejscu wciąż pracują policjanci i prokurator. Śledczy będą analizować zapisy z monitoringu i filmów, które już krążą w internecie.

