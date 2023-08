Xi Jinping wezwał wojsko do przygotowania się na ewentualną wojnę

REKLAMA

Przywódca Chin, JE Xi Jinping, wezwał podległe mu wojsko do przygotowania się na ewentualną wojnę w obliczu napięć między Pekinem a krajami zachodnimi na tle Tajwanu i do przygotowania się na wybuch wojny i jej reakcje łańcuchowe.

Nakazał siłom zbrojnym utrzymanie ciągłej gotowości do walki w celu ochrony suwerenności i interesów narodowych.

REKLAMA

Uważa on, że w przypadku wybuchu lokalnego konfliktu może dojść do rozprzestrzenienia się go na szersze obszary, jednak zaprzeczył możliwości wybuchu kolejnej wojny światowej.

Dokumenty zawierające jego wypowiedzi na spotkaniu CKW z 21 grudnia 2020 roku zostały teraz ujawnione i wykorzystane jako treść podręcznika dla wyższych urzędników wojskowych i partyjnych.

Tekst ukazał się w segmencie Postęp w Świecie w numerze 31-32 (2023) „Najwyższego Czasu!”, który można nabyć TUTAJ.