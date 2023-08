Konfederacja nie zrobiła NIC? Mocna odpowiedź na lekceważącą analizę

REKLAMA

Konfederacja od ponad pół roku notuje wzrosty sondażowe, regularnie notuje wyniki dwucyfrowe i zajmuje trzecie miejsce. Mainstream zdaje się nadal lekceważyć prawicowe ugrupowanie i uważa wszystko za dzieło przypadku. Konfederacja odpowiedziała.

Barbara Brodzińska-Mirowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która tytułuje się badaczem polityki, komunikacji i mediów, w rozmowie z „Newsweekiem” została zapytana o to, skąd sondażowe wzrosty Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Na pytanie, co Konfederacja zrobiła dobrze w ostatnich miesiącach, odpowiedziała: – No właśnie cały paradoks polega na tym, że nic. Ten wzrost to nie jest ich zasługa – uważa.

Twierdzi, że za wzrostem poparcia stoją głównie dwa elementy, ale generalnie wszystko jest dziełem przypadku.

– Po pierwsze, mniej więcej wiosną zaczęły pojawiać się sondaże, dające im zwyżkę poparcia, co uruchomiło w mediach trwającą kilka miesięcy dyskusję nadającą Konfederatom politycznego znaczenia i podmiotowości. Jeden sondażowy strzał uruchomił debatę pt. „Konfederacja będzie czarnym koniem tej kampanii”. Po drugie, Konfederacja potrafiła wykorzystać uwagę, jaką wzbudziła w mediach. Politycy Konfederacji bardzo sprawnie komunikują się w sieci, Bosak z Mentzenem znaleźli bardzo skuteczną formułę na dotarcie do swoich wyborców: głównie młodych mężczyzn – twierdzi Brodzińska-Mirowska.

Dla Konfederacji najwyraźniej im bardziej lekceważąca postawa mainstereamu, tym lepiej. Prawicowe ugrupowanie postanowiło jednak odpowiedzieć, odnosząc się głównie do fragmentu, jakoby nic nie zrobiło, by zasłużyć na znaczny wzrost poparcia.

Co, zdaniem samej Konfederacji, m.in. wpłynęło na to, że aktualnie jest trzecią siłą polityczną w Polsce? Partia wymienia argumenty w punktach.

✅ Największa w Polsce konwencja programowa #TakChcemyŻyć

✅ Proste i niskie podatki, a nie rozdawnictwo za pieniądze obywateli

✅ Pierwszy i jedyny jak do tej pory kompleksowy program wyborczy „Konstytucja Wolności” na ponad 100 stron

✅ Załączone do programu analizy, badania i ekspertyzy

✅ Projekty gotowych ustaw, wniosków, zawiadomień

✅ Konsultacje społeczne na temat ustaw podatkowych

✅ Codzienne konferencje prasowe poruszające bieżące tematy, prezentujące nasze opinie, postulaty Konfederacji, nowe projekty

✅ Jako jedyna partia zaprezentowaliśmy kompleksowy projekt dotyczący polityki migracyjnej: Pakiet Odpowiedzialnej Polityki Migracyjnej

✅ Udział i współorganizacja protestów rolników i branży transportowej w całym kraju

✅ Jako jedyna partia sprzeciwiliśmy się zamordyzmowi w czasie 2 lat lockdownu i obostrzeń, oferowaliśmy wsparcie prawne dla przedsiębiorców, stawaliśmy w obronie gnębionych obywateli

✅ Opieka okołoporodowa: zespół parlamentarny, wsparcie prawne kobiet, setki interwencji w czasie pandemii

✅ Najmniej wspólnych głosowań nad ustawami z PiS

✅ Największe w Polsce zasięgi w mediach społecznościowych

✅ Spotkania i wydarzenia w całym kraju, już wkrótce rusza trasa #BosakMentzen na żywo!

✅ Jako pierwsi prezentujemy liderów list wyborczych w całym kraju

I dodaje, że tzw. totalna opozycja w tym samym czasie kłóci się głównie o to, kto wystartuje do Senatu czy licytuje się na rozdawnictwo.

Komentujący dodają jeszcze jeden czynnik. Zdaniem wielu zarówno PiS, jak i „totalni” są aktualnie tak marni, że nawet jeśli u Konfederacji nie wszystko im się podoba, to z braku laku wybierają właśnie konserwatywno-liberalne ugrupowanie.

Konfederacja:

