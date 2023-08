Ostatnie godziny przed interwencją wojskową w Nigrze?

REKLAMA

Mija termin ultimatum postawionego przez kraje Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (Ecowas) puczystom w Nigrze. Na nadzwyczajnym szczycie zażądały one przywrócenia do władzy obalonego prezydenta Bazouma. Ultimatum ma wsparcie polityczne Francji.

Nowe wojskowe władze Nigru zerwały umowy z Paryżem i zażądały opuszczenia kraju przez francuskie wojska, które mają tutaj swoje bazy w ramach operacji przeciw dżihadystom w krajach Sahelu. Przerwano też retransmisję programów francuskich mediów.

Państwa ECOWAS twierdzą, że są gotowe do interwencji militarnej, a termin ultimatum upływa w niedzielę 6 sierpnia. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że będzie „zdecydowanie i zdecydowanie” wspierać wysiłki zmierzające do zakończenia puczu. „Stawką jest przyszłość Nigru i stabilność całego regionu” – oświadczył Paryż.

Obalony prezydent Nigru Mohamed Bazoum stawia na negocjacje. „Wciąż mamy nadzieję, że negocjacje zakończą się sukcesem i że niekoniecznie dojdzie do interwencji zbrojnej” – deklarował prezydent, który od 26 lipca jest interenowany przez swoją gwardię.

Francuskie MSZ uważa, że ​​groźbę interwencji należy traktować „bardzo poważnie”. Nigeryjscy puczyści „dobrze by zrobili, gdyby bardzo poważnie potraktowali groźbę interwencji wojskowej ze strony sił regionalnych” – ostrzegała w sobotę minister Catherine Colonna.

Zamach cieszy się jedna kw Nigrze poparciem dużej części nastwionego antyfrancusko społeczeństwa. Demonstracje poparcia dla junty odbywały się w całym kraju w piątek i sobotę. Przekaz miejscowej TV pokazywał niesione portrety wojskowych i dużą ilość flag rosyjskich.

