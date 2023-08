Pływacy na olimpiadzie w Paryżu mogą mieć problemy z… wodą

REKLAMA

W ramach przygotowań do igrzysk letnich Paryż 2024, we francuskiej stolicy miały się w tym tygodniu odbywać zawody pływackie. Miał to być bardzo ważny test przed olimpiadą, w ramach której konkurencje pływackie zaplanowano na Sekwanie.

Zawody testowe trzeba było jednak odwołać. Próbki wody pobrane z Sekwany w celu sprawdzenia jej jakości, przyniosły niezadowalające wyniki. Jakość wody została uznana za „poniżej dopuszczalnych norm”, a rzeka okazuje się zanieczyszczona.

Organizacja zawodów na Sekwanie miała być wielkim sukcesem ekologicznych przemian i „zielonej transformacji”. Rzeczywiście od wielu lat jakość wody w rzecz poprawiała się, a widok wędkarzy na brzegiem Sekwany w centrum Paryża stał się normalnością.

Jednak nie poprawiło się na tyle, by do wody wpuszczać ludzi. Przedolimpijskie zawody próbne w pływaniu, które miały odbyć się w niedzielę w Sekwanie, zostały odwołane z powodu zanieczyszczenia rzeki – o czym poinformowała międzynarodowa federacja pływacka World Aquatics zaraz po zapoznaniu się z najnowszymi wynikami analiz jakości wody.

Działacze World Aquatics komentowali ten fakt, mówiąc, że „współpraca z organizatorami olimpiady Paryż 2024 i władzami lokalnymi będzie kontynuowana, aby zapewnić przynajmniej solidne plany awaryjne na następny rok”.

Federacja jest „rozczarowana, że ​​jakość wody doprowadziła do odwołania zawodów mistrzowskich, ale zdrowie sportowców zawsze musi być naszym priorytetem” – oświadczył Husain Al-Musallam, prezes World Aquatics. Dodano, żę federacja „rozumie, że projekty infrastrukturalne zostaną ukończone i przyniosą znaczną poprawę jakości wody na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie”.

World Aquatics pozostaje „entuzjastycznie” nastawiony do pomysłu występów pływaków w wyścigach na rzece w centrum miasta. Na razie jednak trzeba było najpierw odwołać piątkowe treningi, później przełożono wyścigi kobiet z soboty na niedzielę w nadziei na poprawę wyników badań bakteriologicznych, a ostatecznie z imprezy na Sekwanie zrezygnować.

Fatalną jakość wody tłumaczy się ostatnią falą ulewnych deszczy. W Ile-de-France padło niemal przez cały tydzień, co miało spowodować przelanie kanałów ściekowych, które z kolei zanieczyściły Sekwanę.

Mer Paryża, socjalistka Anne Hidalgo; obiecywała, że po olimpiadzie, zostaną na Sekwanie otwarte w 2025 roku trzy kąpieliska. Trzeba przypomnieć, że pływanie w tej rzece jest zabronione od 1923 roku.

